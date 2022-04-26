Ворвавшись на украинскую землю, российские оккупанты уносят жизнь у мирных людей. Многие дети остались сиротами. Им необходима помощь украинцев, необходимо чувствовать себя в безопасности.

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Катя Осадчая об усыновлении ребенка

Телеведущая призналась, что разговаривала с любимым Юрием Горбуновым об усыновлении ребенка. Пара решила, что вернется к этой теме после окончания войны. Катя не скрывает, что усыновление – это очень нелегкая тема, это гораздо ответственнее, чем рождение ребенка.

Многие психологи отмечают, что эмоциональное желание взять ребенка в семью прекрасно, но нужно отнестись к этому вопросу очень серьезно. Возможно, стоит поработать с психологом, пообщаться с родителями, которые уже решились взять ребенка в семью, чтобы понять, готовы ли к такому шагу.

Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома,

– рассказала Осадчая.

Отметим, недавно Юрий Горбунов рассказывал, что у их семьи был разговор об усыновлении. Он подчеркнул, что мы должны позаботиться о детях земляков, погибших от рук оккупантов. В настоящее время Осадча и Горбунов воспитывают двух общих сыновей – Ивана и Даниила. Также у Екатерины сын Ильи от первого брака.