Проєкт стартував 4 квітня, а його ініціаторкою стала ROXOLANA. Її вирішили також підтримати відомий музичний портал "Музвар" та Львівський міський центр соціальних служб "Між нами". Все зробили для того, аби допомогти українським дітям продовжити займатися творчістю навіть під час воєнних дій.

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ROXOLANA не приховує, що така ідея в неї виникла під час волонтерства в одній з громад Львівської області та спілкування з родинами вимушених переселенців.

"Я сама народилась у Львові, тому зараз перебуваю у будинку своїх батьків. Ми мали змогу прихистити кілька родин, які вирвалися з-під обстрілів у Київській області. Коли до кімнати одного з хлопчиків заносили звичайний письмовий стіл, він дуже зрадів, думаючи, що принесли його улюблене фортепіано… Зараз він уже може займатись із викладачем у Львові, але важко навіть уявити, скільки діток через війну змушені були відмовитись від творчості!" – розповіла артистка.



ROXOLANA запустила ініціативу "Врятуй мою мрію" / Фото пресслужби

Як здійснити мрію дитини

Співачка додала, що поспіхом залишаючи домівки, дорослі та діти беруть найнеобхідніші для життя речі, але вже у безпечних місцях з часом не мають чим зайняти дітей. Вони залишаються без музичних інструментів, спортивного приладдя чи пензлів для малювання. Тому відтепер на платформу Save My Dream кожна сім'я дитини, яка змушена була виїхати з небезпечного місця, може заповнити анкету та написати, про що зараз мріє дитина. А інші українці на цій же платформі можуть пожертвувати кошти або інструменти для творчості дітей. Свої листи діти також можуть залишити у Львові в одній із 12 скриньок у місті за наступними адресами:

Шевченківська районна адміністрація ЛМР вул. Липинського, 11 Залізнична районна адміністрація ЛМР вул. Виговського, 34 Галицька районна адміністрація ЛМР вул. Ліста, 1 Личаківська районна адміністрація ЛМР вул. Костя Левицького, 67 Сихівська районна адміністрація ЛМР просп. Червоної Калини, буд. 66 Франківська Районна Адміністрація ЛМР вул. Генерала Чупринки, 85 Леотека (Львівська обласна бібліотека для дітей) вул. В.Винниченка, 1

Також скриньки будуть встановлені в місцях проживання внутрішньо переміщених дітей.



Скриньки з проєкту "Врятуй мою мрію" / Фото пресслужби

Варто додати, що 31 березня ROXOLANA випустила англомовну пісню I’m gone, написану від імені загиблих під час війни українських дітей. Станом на 5 квітня їхня кількість перевищує 150 осіб. На початку російського вторгнення артистка також випустила пісню "I СіЮ".