Це був стан відчаю, – Анастасія Приходько розповіла про складні стосунки з мамою

Відома українська співачка Анастасія Приходько нещодавно розповіла, що боролась з анорексією. Та зараз вона зізналась, що причиною були не тільки приниження друзів, але й непрості стосунки з мамою.

У 18-річному віці відома співачка Анастасія Приходько хворіла на початкову стадію анорексії. Вона зізналась, що справжньою причиною цього стали напружені стосунки в родині.

До слова Могла не їсти 2 дні, – Анастасія Приходько зізналась, що боролась з анорексією

Складні стосунки Приходько з мамою

Коли Анастасії було 18, її мама почала зустрічатися з новим коханим. Це було важким ударом для дівчини.

Я пішла з дому, а потім довела себе до такого стану… Я втомилася від чергової маминої "любові". Тоді в її житті з'явився новий чоловік і у мене вже не було сил усе це терпіти! Мені було 18, я важко це все переживала!

– поділилась зірка.

"Загалом, це був стан відчаю. В один момент мені стало байдуже на себе, на наслідки моїх дій, на навчання, яке котилося у прірву. Друзі, які виявилися не зовсім друзями, добили мене остаточно", – розповіла співачка.

У той момент Анастасія Приходько вирішила, що почне худнути, а згодом захворіла на анорексію. Однак психологічні проблеми вона змогла побороти завдяки психологу та подрузі Еммі. Важливо, що на одужання вплинула й мама дівчини. Вона готувала доньці її улюблену їжу та спілкувалась з нею.

Від мами я прийняла допомогу тільки тому, що я думала, що це шанс налагодити наші стосунки! Я їй повірила,

– зізналась знаменитість.

Виконавиця додала, що з анорексією інколи можна впоратися самостійно. Але для цього не слід слухати інших та не дивитися за несправжніми ідеалами. "Потрібно просто розуміти, що це все до добра не доведе. Потрібно слухати себе і вміти говорити з самим собою! Мені це завжди допомагало, бо, як правило, не було можливості поговорити з кимось", – підсумувала Приходько.



Анастасія Приходько з мамою / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

Анастасія Приходько не спілкується з мамою