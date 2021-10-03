В 18-летнем возрасте певица Анастасия Приходько болела начальной стадией анорексии. Она призналась, что настоящей причиной этого стали напряженные отношения в семье.
К слову Могла не есть 2 дня, Анастасия Приходько призналась, что боролась с анорексией
Сложные отношения Приходько с мамой
Когда Анастасии было 18, ее мама начала встречаться с новым возлюбленным. Это было тяжелым ударом для девушки.
Я ушла из дома, а потом довела себя до такого состояния... Я устала от очередной маминой "любви". Тогда в ее жизни появился новый мужчина и у меня уже не было сил все это терпеть! Мне было 18, я тяжело это все переживала!
– поделилась звезда.
"В общем, это было состояние отчаяния. В один момент мне стало все равно на себя, на последствия моих действий, на обучение, которое катилось в пропасть. Друзья, которые оказались не совсем друзьями, добили меня окончательно", – рассказала певица.
В тот момент Анастасия Приходько решила, что начнет худеть, а впоследствии заболела анорексией. Однако психологические проблемы она смогла побороть благодаря психологу и подруге Эмме. Важно, что на выздоровление повлияла и мама девушки. Она готовила дочери ее любимую еду и общалась с ней.
От мамы я приняла помощь только потому, что я думала, что это шанс наладить наши отношения! Я ей поверила,
– призналась знаменитость.
Исполнительница добавила, что с анорексией иногда можно справиться самостоятельно. Но для этого не нужно слушать других и не смотреть за ложными идеалами. "Нужно просто понимать, что это все до добра не доведет. Нужно слушать себя и уметь говорить с самим собой! Мне это всегда помогало, потому что, как правило, не было возможности поговорить с кем-то", – подытожила Приходько.
Анастасия Приходько с мамой / Фото из инстаграма Анастасии Приходько
Анастасия Приходько не общается с мамой
- Несмотря на улучшение отношений с Мамой, последние годы знаменитость с ней не видится. По словам Анастасии Приходько, мать ее предала.
- Артистка признавалась, что ее мама Оксана видела 6-летнего внука Гордея максимум 5 раз. Тогда как к младшему Луке не наведывалась совсем. В то же время и Приходько, и ее мать живут в Киеве.
- "Когда так делают близкие – это очень больно. Но мне хватило понимания и опыта, чтобы просто прекратить общение со всей своей семьей. Предательство – это большая боль", – признавалась звезда.