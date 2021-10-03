В 18-летнем возрасте певица Анастасия Приходько болела начальной стадией анорексии. Она призналась, что настоящей причиной этого стали напряженные отношения в семье.

К слову Могла не есть 2 дня, Анастасия Приходько призналась, что боролась с анорексией

Сложные отношения Приходько с мамой

Когда Анастасии было 18, ее мама начала встречаться с новым возлюбленным. Это было тяжелым ударом для девушки.

Я ушла из дома, а потом довела себя до такого состояния... Я устала от очередной маминой "любви". Тогда в ее жизни появился новый мужчина и у меня уже не было сил все это терпеть! Мне было 18, я тяжело это все переживала!

– поделилась звезда.

"В общем, это было состояние отчаяния. В один момент мне стало все равно на себя, на последствия моих действий, на обучение, которое катилось в пропасть. Друзья, которые оказались не совсем друзьями, добили меня окончательно", – рассказала певица.

В тот момент Анастасия Приходько решила, что начнет худеть, а впоследствии заболела анорексией. Однако психологические проблемы она смогла побороть благодаря психологу и подруге Эмме. Важно, что на выздоровление повлияла и мама девушки. Она готовила дочери ее любимую еду и общалась с ней.

От мамы я приняла помощь только потому, что я думала, что это шанс наладить наши отношения! Я ей поверила,

– призналась знаменитость.

Исполнительница добавила, что с анорексией иногда можно справиться самостоятельно. Но для этого не нужно слушать других и не смотреть за ложными идеалами. "Нужно просто понимать, что это все до добра не доведет. Нужно слушать себя и уметь говорить с самим собой! Мне это всегда помогало, потому что, как правило, не было возможности поговорить с кем-то", – подытожила Приходько.



Анастасия Приходько с мамой / Фото из инстаграма Анастасии Приходько

Анастасия Приходько не общается с мамой