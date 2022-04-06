Російські окупанти обстріляли міста на Київщині, перетворили їх на руїни. Одним з селищ, де велись активні бойові дії, стала Бородянка.

Дивіться також Гвоздьова, Кондратюк, Харчишин: зірки, чиї будинки знищили окупанти

Руслана побувала в Бородянці

Після звільнення міста від російських загарбників співачка Руслана поїхала туди з гуманітарною допомогою. Виконавиця шокована від побаченого, адже місто просто зруйнували. "Марс сьогодні під Києвом", – сказала вона.

Це було страшно і моторошно. Вразила реакція людей, ми співали гімн, просто обіймалися. Слава Україні!

– прокоментувала Руслана.

На відео виконавиця показала жахливі кадри обстріляного міста. Окупанти знищували абсолютно все: житлові будинки, магазини, аптеки, пошти, автомобілі тощо. Бородянка, як і інші міста на Київщині, перетворилася на руїни.

Руслана їздила в селище разом з другом, який сказав: "Прийшли, все знищили. Ми відбудуємо. Так само як відбудували Донбас. Але вони й на Донбас тепер прийшли, щоб зруйнувати те, що ми відбудували".

Руслана побувала в Бородянці: дивіться відео онлайн