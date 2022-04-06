Российские оккупанты обстреляли города на Киевщине, превратили их в руины. Одним из поселков, где велись активные боевые действия, стала Бородянка.

Смотрите также Гвоздева, Кондратюк, Харчишин: звезды, чьи дома уничтожили оккупанты

Руслана побывала в Бородянке

После освобождения города от российских захватчиков певица Руслана поехала туда с гуманитарной помощью. Исполнительница в шоке от увиденного, ведь город просто разрушили. "Марс сегодня под Киевом", – сказала она.

Это было страшно и жутко. Впечатлила реакция людей, мы пели гимн, просто обнимались. Слава Украине!

– прокомментировала Руслана.

На видео исполнительница показала ужасающие кадры обстрелянного города. Оккупанты уничтожали абсолютно все: жилые дома, магазины, аптеки, почты, автомобили и т.д. Бородянка, как и другие города Киевской области, превратилась в руины.

Руслана ездила в поселок вместе с другом, который сказал: "Пришли, все уничтожили. Мы отстроим. Так же, как отстроили Донбасс. Но они и на Донбасс теперь пришли, чтобы разрушить то, что мы отстроили".