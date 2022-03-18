Це було схоже на жах, – Джамала дала інтерв'ю Reuters й розповіла, як рятувала дітей від війни

Співачка Джамала виїхала з України ще на початку війни. Разом із двома маленькими дітьми жінка мусила втікати до Туреччини, аби бути у безпеці. Нещодавно зірка розповіла журналістам Reuters про свій шлях.

Джамала поговорила із журналістами у місті Стамбул, куди приїхала разом із двома малими синами. У розмові з Reuters Джамала згадала про те, як дізналась про початок війни й про те, як покидала Україну.

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24 лютого мій чоловік розбудив мене і сказав, що почалася війна і що Росія напала на нас. У той момент я була шокована. Це було схоже на жахи,

– сказала співачка.



Джамала дала інтерв'ю Reuters / Фото з інстаграму

Переможниця Євробачення-2016 поділилась, що разом із дітьми довго ховалась в київському бомбосховищі, перш ніж наважилась втікати до Туреччини. Чоловік співачки залишився в Україні.

Також Джамала розказала Reuters, що подолала дорогу до кордону не без "сюрпризів". "Ми були в машині і почули цей шум. Ми побачили (ракету) перед собою", – сказала вона. Жінка вагалась чи їхати далі, чи повертати назад, та попри розгубленість вирішила не зупинятись.

Фото та відео з інтерв'ю можна переглянути тут

Додамо, що Джамала має стійку патріотичну позицію і всіляко допомагає Україні, навіть перебуваючи за кордоном. Нещодавно зірка зібрала 67 мільйонів євро для потреб ЗСУ.

Артистка продовжує виступати у багатьох країнах Європи й усі кошти спрямовує на допомогу нашому народові. Так, виконавиця заспівала на фіналі литовського "Голосу", де усі гроші з голосування пішли на рахунки української армії.