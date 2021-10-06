На момент зйомок романтичної стрічки "Хороша дівчинка" Дженніфер Еністон уже була відомою на весь світ завдяки ролі Рейчел Грін у ситкомі "Друзі". Тоді як 22-річний Джейк Джилленгол лише починав свою успішну акторську кар'єру. Як у фільмі, так і в реальному житті юнак по вуха закохався в досвідчену колегу.

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Відтак, зйомки інтимних сцен давалися Джейку вкрай важко, адже його почуття до Дженніфер Еністон були справжніми.

Це було каторгою. Але водночас це не було каторгою. Це було сумішшю того й іншого,

– неоднозначно заявив кіноактор.

Однак майже 20 років тому йому вдавалось приховувати свою закоханість, адже він не залишався сам на сам з Еністон. Навіть за їхніми інтимними сценами спостерігали кілька десятків людей.

"Любовні сцени такі незручні, тому що за ними спостерігають 30, 50 осіб. Це мене не збуджує. Це дивно механічно й схоже на танець. Вам треба ставити хореографію на камеру", – поділився Джейк Джилленгол.

Дженніфер Еністон і Джейк Джилленгол / Кадр з фільму "Хороша дівчинка"

Зазначимо, Джейк Джилленгол не вперше заговорив про почуття до Дженніфер Еністон. У квітні 2016 року він розповідав People, що "роками був закоханий" у колегу по фільму "Хороша дівчинка".

Варо додати, не так давно Шерон Стоун також порушувала тему еротичних сцен у фільмі "Основний інстинкт". За її словами, кадри, які увійшли в історію світового кіно, були відзняті проти її волі. Режисери нібито не повідомляли акторку, що на екрані буде видно її інтимні місця.