На момент съемок романтической ленты "Хорошая девочка" Дженнифер Энистон уже была известной на весь мир благодаря роли Рэйчел Грин в ситкоме "Друзья". Тогда как 22-летний Джейк Джилленхол только начинал свою успешную актерскую карьеру. Как в фильме, так и в реальной жизни юноша по уши влюбился в опытную коллегу.

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Следовательно, съемки интимных сцен давались Джейку крайне трудно, ведь его чувства к Дженнифер Энистон были настоящими.

Это было каторгой. Но в то же время это не было каторгой. Это было смесью того и другого,

– неоднозначно заявил киноактер.

Однако почти 20 лет назад ему удавалось скрывать свою влюбленность, ведь он не оставался один на один с Энистон. Даже за их интимными сценами наблюдали несколько десятков человек.

"Любовные сцены такие неудобные, потому что за ними наблюдают 30, 50 человек. Это меня не возбуждает. Это удивительно механически и похоже на танец. Вам надо ставить хореографию на камеру", – поделился Джилленхол.



Дженнифер Энистон и Джейк Джилленхол / Кадр из фильма "Хорошая девочка"

Отметим, Джейк Джилленхол не первый раз заговорил о чувствах к Дженнифер Энистон. В апреле 2016 года он рассказывал People, что "годы был влюблен" в коллегу по фильму "Хорошая девочка".

Стоит добавить, недавно Шэрон Стоун также нарушала тему эротических сцен в фильме "Основной инстинкт". По ее словам, кадры, которые вошли в историю мирового кино, были отсняты против ее воли. Режиссеры якобы не сообщали актрисе, что на экране будут видны ее интимные места.