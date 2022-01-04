Це була помилка, – Макс Чмерковський зізнався, як продюсери затягли його у шоу "Холостяк"

11 років тому Максим Чмерковський став першим українським "Холостяком". Зараз він шкодує про участь у романтичному реаліті. Як з'ясувалось, зірка відмовляв продюсерам, але ті знайшли аргумент, перед яким він був безсилий.

На роль першого героя української версії "Холостяка" обрали "короля латини" Максима Чмерковського. На той час він прославився на "Танцях з зірками" у США, а на нашому телебаченні з'явився як заокеанський принц. Як виявилось, цей образ, як і сам формат шоу, категорично не сподобався танцівнику, але його заманили в проєкт великою метою.

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Як Макса Чмерковського затягли в "Холостяк"

На так званих переговорах продюсери запевнили Максима, що своєю участю в "Холостяку" він покаже українським телеглядачкам, якими мають бути стосунки. Танцівнику змалювали все так, що він погодився врятувати жінок від насилля та нетверезих обранців.

Мені сказали, що в Україні є проблема – велика кількість дівчат на одного чоловіка. Чоловіки цим користуються, можуть дозволити собі підняти руку, напитися. Хотіли, щоб я був тим чоловіком, який показує, що може бути інакше. Поки вони договорили це речення, я вже був готовий,

– заявив Максим Чмерковський.

Однак з першої вечірки зірка зрозумів, що "Холостяк" – це величезна помилка. Усе тому, що не в його принципах обирати з-поміж жінок найкращу.

"Це була величезна помилка. З одного боку, я мав бути принцом на коні зі шаблею, з іншої – переді мною 25 людей, і я тицяю пальцем: "Ти – так, ти – ні". Це так безглуздо. Це не фундамент для гарних, правильних стосунків", – наголошує Макс Чмерковський.

Максим Чмерковський на шоу "Холостяк" / Фото з соцмереж

Він додає, що найжахливішими епізодами були церемонії троянд. Максим мав відмовляти дівчатами, які "чомусь закохалися", хоч нічого про нього не знали й бачили всього півтори хвилини.

Чому Макс Чмерковський не дивиться "Холостяк" з дружиною

За словами танцівника, його дружина Пета обожнює американський "Холостяк" і робить все, щоб він дивився шоу з нею. Однак Чмерковський не вірить ні в стосунки, побудовані під прицілом камер, ні в щирість почуттів головних героїв.

Я кажу: "Подивися, це ж неправда, йому ("Холостяку" – ред.) так сказали продюсери". Вона мені: "Все, вийди з кімнати, ти мені заважаєш!" Так я договорився до того, що звільнив себе від того, щоб дивитися цю нісенітницю,

– різко заявив Максим Чмерковський.