Це була моя єдина родина, – Наталія Могилевська про дядька, який загинув в окупованому Маріуполі

У Маріуполі, який тимчасово окупували російські загарбники, загинули тисячі мирних мещканців. Серед них і дядько Наталії Могилевської – Олександр. Артистка зізналася, що після смерті батьків він був єдиною рідною людиною для неї.

Артистка вмовляла дядька переїхати разом з сім'єю до Києва, однак він відмовлявся. За 8 років війни на Донбасі чоловік звик до вибухів і думав, що цього разу все минеться. Однак цинічність та підступність росіян не знає меж. Життя рідної людини Могилевської обірвалося в блокадному місті.

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Наталія Могилевська про вбитого дядька

З будинком, де мешкав дядько, в Наталії пов'язано багато спогадів з дитинства. Він розташований просто біля моря, тому артистка дуже любила проводити там час. Однак російські окупанти все зруйнували.

Про смерть дядька артистка повідомляла ще у квітні. Тоді Могилевська розповіла, що його поховали в трояндах біля виноградника, оскільки іншої можливості просто не було. Тоді місто перебувало під постійними обстрілами, російські військові знищували все на своєму шляху.

"З ним не було зв'язку. Місяць ми не знали, що з ним. Він мешкав просто біля моря. Після того, як не стало моїх батьків, цей дім став для мене єдиним місцем, де я ще дитина, де я можу ще дозволити бути собі дитиною", – поділилася Наталія.

Тато мій дуже рано пішов, не стало мами, бабусь та дідусів – нікого нема. І родини немає, моїх власних дітей теж немає. Для мене це було дуже важливо, для мене це була моя єдина родина. Для мене це був дуже важливий дім,

– зі сльозами на очах розповіла співачка.