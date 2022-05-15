Це більше, ніж оцінювання пісні, – співачка Кольцова про скандал з балами для Польщі

Українці дуже обурились, коли члени професійного журі від України Євробачення-2022 не дали жодного балу Польщі, яка зараз активно нам допомагає. Таке рішення наших суддів було абсолютно непродуманим.

Про це 24 каналу повідомила співачка та ексчленкиня правління НСТУ Саша Кольцова. Коментуючи голосування українського журі щодо учасника від Польщі, вона назвала їх "балбєсами".

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Непродумане рішення журі

Кольцова переконана, що таке рішення нашого журі було абсолютно дурним. Як вона зауважила, навіть якщо в той момент судді просто думали про музичну об'єктивність пісні.

Коли береш участь у журі такого конкурсу, як Євробачення, від країни, яка перебуває у війні, і знаєш, як це сприймають у Європі, то розумієш, що це трохи більше, ніж оцінювання пісні,

– заявила ексчленкиня правління НСТУ.

Вона також підкреслила, що насправді Євробачення – дуже політизований конкурс. Хоча й в правилах написано, що це не так.

Значна відповідальність

На думку Кольцової, надзвичайно важливо брати на себе таку відповідальність. Якщо партнерській країні, у якій зараз перебуває дуже багато наших громадян та більшість українських біженців, ставити середній бал, через те, що сподобалась інша пісня – то необхідно прорахувати наслідки такого рішення наперед.

Дуже дивно, якщо 5 дорослих людей і всі ті, хто напередодні пояснювали їхню роль – не звернули уваги на те, що відповідальність має охоплювати ширший аспект, ніж музична експертиза,

– заявила ексчленкиня правління НСТУ.

За її словами, вона не сумнівається в тому, що журі розуміється в музиці – кожен у своєму жанрі. Однак, на думку співачки, їх покликали, як дорослих людей, які розуміють загальнополітичний культурний контекст.

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Кольцова також зауважила, що вже незабаром Суспільне повинне оприлюднити свою версію цих подій. Вона додала, що з нетерпінням чекає на їхній пресреліз.

Кольцова прокоментувала оцінки нашого журі Польщі на Євробаченні: дивіться відео



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