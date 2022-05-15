Про це 24 каналу повідомила співачка та ексчленкиня правління НСТУ Саша Кольцова. Коментуючи голосування українського журі щодо учасника від Польщі, вона назвала їх "балбєсами".

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Непродумане рішення журі

Кольцова переконана, що таке рішення нашого журі було абсолютно дурним. Як вона зауважила, навіть якщо в той момент судді просто думали про музичну об'єктивність пісні.

Коли береш участь у журі такого конкурсу, як Євробачення, від країни, яка перебуває у війні, і знаєш, як це сприймають у Європі, то розумієш, що це трохи більше, ніж оцінювання пісні,

– заявила ексчленкиня правління НСТУ.

Вона також підкреслила, що насправді Євробачення – дуже політизований конкурс. Хоча й в правилах написано, що це не так.

Значна відповідальність

На думку Кольцової, надзвичайно важливо брати на себе таку відповідальність. Якщо партнерській країні, у якій зараз перебуває дуже багато наших громадян та більшість українських біженців, ставити середній бал, через те, що сподобалась інша пісня – то необхідно прорахувати наслідки такого рішення наперед.

Дуже дивно, якщо 5 дорослих людей і всі ті, хто напередодні пояснювали їхню роль – не звернули уваги на те, що відповідальність має охоплювати ширший аспект, ніж музична експертиза,

– заявила ексчленкиня правління НСТУ.

За її словами, вона не сумнівається в тому, що журі розуміється в музиці – кожен у своєму жанрі. Однак, на думку співачки, їх покликали, як дорослих людей, які розуміють загальнополітичний культурний контекст.

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Кольцова також зауважила, що вже незабаром Суспільне повинне оприлюднити свою версію цих подій. Вона додала, що з нетерпінням чекає на їхній пресреліз.

Кольцова прокоментувала оцінки нашого журі Польщі на Євробаченні: дивіться відео



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