Про це 24 каналу повідомила співачка та ексчленкиня правління НСТУ Саша Кольцова. Коментуючи голосування українського журі щодо учасника від Польщі, вона назвала їх "балбєсами".
До теми Ми не давали 0 балів полякам, – учасник українського журі на Євробаченні
Непродумане рішення журі
Кольцова переконана, що таке рішення нашого журі було абсолютно дурним. Як вона зауважила, навіть якщо в той момент судді просто думали про музичну об'єктивність пісні.
Коли береш участь у журі такого конкурсу, як Євробачення, від країни, яка перебуває у війні, і знаєш, як це сприймають у Європі, то розумієш, що це трохи більше, ніж оцінювання пісні,
– заявила ексчленкиня правління НСТУ.
Вона також підкреслила, що насправді Євробачення – дуже політизований конкурс. Хоча й в правилах написано, що це не так.
Значна відповідальність
На думку Кольцової, надзвичайно важливо брати на себе таку відповідальність. Якщо партнерській країні, у якій зараз перебуває дуже багато наших громадян та більшість українських біженців, ставити середній бал, через те, що сподобалась інша пісня – то необхідно прорахувати наслідки такого рішення наперед.
Дуже дивно, якщо 5 дорослих людей і всі ті, хто напередодні пояснювали їхню роль – не звернули уваги на те, що відповідальність має охоплювати ширший аспект, ніж музична експертиза,
– заявила ексчленкиня правління НСТУ.
За її словами, вона не сумнівається в тому, що журі розуміється в музиці – кожен у своєму жанрі. Однак, на думку співачки, їх покликали, як дорослих людей, які розуміють загальнополітичний культурний контекст.
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Кольцова також зауважила, що вже незабаром Суспільне повинне оприлюднити свою версію цих подій. Вона додала, що з нетерпінням чекає на їхній пресреліз.
Кольцова прокоментувала оцінки нашого журі Польщі на Євробаченні: дивіться відео
Скандал з оцінками українського журі для Польщі: що відомо
- У фіналі Євробачення-2022 представник Польщі Охман отримав від національного журі України – 0 балів. Водночас польське журі, навпаки, дало нам найвищий – 12.
- Продемонструвати вдячність сусідній країні, яка чи не найбільше зараз нам допомагає та підтримує, змогли українські глядачі. Під час голосування вони віддали представнику Польщі максимальний бал – 12.
- Утім, 0 балів від журі дуже обурило українців. У соцмережах вони одразу почали звинувачувати суддів за їхнє недалекоглядне рішення. Члени українського журі почали висловлюватись з цього приводу. Вони запевняють, що поставили нашій сусідці Польщі достойні оцінки.