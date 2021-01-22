У топі та трусиках: Демі Роуз спокусила мережу апетитними формами – гарячі фото
Популярна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників гарячими фото. Вона поділилась новими кадрами в обтислому топі та трусиках.
Сексапільна британка Демі Роуз не припиняє заводити більш як 15-мільйонну аудиторію новими відвертими світлинами. Модель оприлюднила чергову серію кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.
Спекотно У відвертому костюмі: грайлива Олена Шоптенко пристрасно потанцювала на камеру – відео
Британська знаменитість зробила нові знімки під час відпочинку на Ібіці. Вона еротично сіла на стіл, а в руках тримала банан. Проникливий погляд додавав кадрам особливої перчинки.
Демі Роуз постала перед об'єктивом в яскраво-рожевому топі, що підкреслив пишні груди. Світло-зелені відверті трусики дозволили моделі похизуватися тонкою талією та апетитними стегнами водночас.
Пікантний образ доповнював рожевий манікюр та золотий ланцюжок з підвіскою. Верхні локони довгого густого волосся Демі Роуз зв'язала у хвіст, а решта розпустила та вклала хвильками. На обличчі зірка зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала глянцевою персиковою помадою.
Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз
Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз
Поділитися новиною