Популярна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників гарячими фото. Вона поділилась новими кадрами в обтислому топі та трусиках.

Сексапільна британка Демі Роуз не припиняє заводити більш як 15-мільйонну аудиторію новими відвертими світлинами. Модель оприлюднила чергову серію кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.

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Британська знаменитість зробила нові знімки під час відпочинку на Ібіці. Вона еротично сіла на стіл, а в руках тримала банан. Проникливий погляд додавав кадрам особливої перчинки.

Демі Роуз постала перед об'єктивом в яскраво-рожевому топі, що підкреслив пишні груди. Світло-зелені відверті трусики дозволили моделі похизуватися тонкою талією та апетитними стегнами водночас.

Пікантний образ доповнював рожевий манікюр та золотий ланцюжок з підвіскою. Верхні локони довгого густого волосся Демі Роуз зв'язала у хвіст, а решта розпустила та вклала хвильками. На обличчі зірка зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала глянцевою персиковою помадою.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз