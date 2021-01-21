Успішна українська танцівниця Олена Шоптенко завела мережу новим відео. У ньому вона спокусливо та енергійно танцює на камеру у відвертому костюмі.

Переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко рідко публікує провокативні кадри. Однак вона не соромиться пристрасних й спокусливих танців, які виконує із задоволенням. Танцівниця оприлюднила гаряче відео у своєму профілі в інстаграмі.

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Олена Шоптенко показала спокусливий ролик, де вона танцює на камеру. Спочатку зірка енергійно крутить сідницями перед об'єктивом й демонструє вигини її бездоганного й звабливого тіла. Потім танцівниця хизується ефектними па.

Для такого відео Олена Шоптенко обрала відповідне вбрання. Вона позувала в білих обтислих шортах та крихітному бюстгальтері, що додавало ще більше пікантності look. Спортивне вбрання знаменитість поєднала з кросівками на масивній підошві.

Олена Шоптенко зробила стильну укладку, вклавши волосся у пишні хвильки. Її сексапільний образ довершував макіяж. Танцівниця нафарбувала очі чорними й коричневими тінями в стилі smokey eyes й підкреслила губи нюдовим блиском.

"Інколи трохи пустощів не завадить", – написала Шоптенко під роликом.