Популярная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников горячими фото. Она поделилась новыми кадрами в обтягивающем топе и трусиках.

Сексапильная британка Деми Роуз не прекращает заводить более чем 15-миллионную аудиторию новыми откровенными фотографиями. Модель обнародовала очередную серию кадров на личной странице в инстаграме.

Горячо В откровенном костюме: игривая Елена Шоптенко страстно потанцевала на камеру – видео

Британская знаменитость сделала новые снимки во время отдыха на Ибице. Она эротично села на стол, а в руках держала банан. Проницательный взгляд добавлял кадрам особую перчинку.

Деми Роуз предстала перед объективом в ярко-розовом топе, который подчеркнул пышную грудь. Светло-зеленые откровенные трусики позволили модели похвастаться тонкой талией и аппетитными бедрами одновременно.

Пикантный образ дополнял розовый маникюр и золотая цепочка с подвеской. Верхние пряди длинных густых волос Деми Роуз связала в хвост, а остальные распустила и уложила волнами. На лице звезда сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила глянцевой персиковым помадой.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз