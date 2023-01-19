Назавжди друг України: на труну Кікабідзе під час прощання поклали український прапор

Грузинський артист Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня після тривалих проблем зі здоров'я. Чоловіка поховають Тбілісі, а на прощанні з чоловіком можна було побачити український прапор поруч з грузинським, який поклали на його труну.

Панахади за грузинським артистом відбулась на проспекті Руставелі у Тбілісі з 17 по 18 січня. Похорон Вахтанга Кікабідзе пройде 19 січня Верійському цвинтарі у Тбілісі, поряд із могилою матері та дружини.

До слова Помер Вахтанг Кікабідзе – легендарний грузинський артист

На прощанні з легендарним митцем були присутні рідні, друзі та прихильники. Труна Кікабідзе була закритою, а поряд з нею поставили фото молодого та літнього Вахтанга. Що цікаво, домовина чоловіка була накрита як грузинським, так і українським прапором. Також поруч з неї стояли квіти із жовто-блакитними стрічками.



Прощання з Кікабідзе у Тбілісі / Фото "Новини Грузія"

Відомо, що це було бажання сім'ї, аби на труні Кікабідзе розмістили прапори двох дружніх народів.

Варто зазначити, що на прощання з актором планує приїхати міністр культури України Олександр Ткаченко. Він нібито має зачитати промову від імені президента України Володимира Зеленського. Зазначимо, що 24 серпня 2021 року Вахтанг Кікабідзе особисто у Києві отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня від глави держави. Також у 2013 році чоловік отримав звання народного артиста України. Він неодноразово приїжджав в Україну в час російсько-української війни, засудив повномасштабне вторгнення Росії та щиро бажав українському народові перемоги.

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