Панахади за грузинським артистом відбулась на проспекті Руставелі у Тбілісі з 17 по 18 січня. Похорон Вахтанга Кікабідзе пройде 19 січня Верійському цвинтарі у Тбілісі, поряд із могилою матері.

До слова Помер Вахтанг Кікабідзе – легендарний грузинський артист

На прощанні з легендарним митцем були присутні рідні, друзі та прихильники. Труна Кікабідзе була закритою, а поряд з нею поставили фото молодого та літнього Вахтанга. Що цікаво, домовина чоловіка була накрита як грузинським, так і українським прапором. Також поруч з неї стояли квіти із жовто-блакитними стрічками.



Прощання з Кікабідзе у Тбілісі / Фото "Новини Грузія"

Наразі невідомо, чи це було особисте бажання артиста згадати посмертно про свою любов до України, чи його рідних, але про цей жест написали вже чимало ЗМІ.

Варто зазначити, що на прощання з актором планує приїхати міністр культури України Олександр Ткаченко. Він нібито має зачитати промову від імені президента України Володимира Зеленського. Зазначимо, що 24 серпня 2021 року Вахтанг Кікабідзе особисто у Києві отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня від глави держави. Також у 2013 році чоловік отримав звання народного артиста України. Він неодноразово приїжджав в Україну в час російсько-української війни, засудив повномасштабне вторгнення Росії та щиро бажав українському народові перемоги.

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