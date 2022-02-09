Королева відзначила одну з найважливіших дат в історії британської монархії. На урочистому прийому вона зачарувала присутніх неймовірно ніжним та елегантним образом.

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Королева вийшла у світ з тростиною принца Філіпа

На знімках Її Величність зображена в елегантній сукні ніжно-блакитного кольору. Головним доповненням її образу стала тростина, з якою раніше у світ виходив її коханий – принц Філіп.

Єлизавета II постала перед публікою з тростиною з різьбленою ручкою з рогу. Це улюблена тростина герцога Единбурзького, якою він постійно користувався під час управління маєтком Сандрінгем. Її Величність не забула коханого, її почуття досі живі, тому часто вона доповнює свої аутфіти прикрасами, які він подарував, а цього разу обрала тростину.



Королева Єлизавета II з тростиною принца Філіпа / Фото Getty Images

Смерть принца Філіпа