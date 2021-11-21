Трохи засмутився, – Остап Ступка прокоментував виліт з шоу "Маска"

Український актор Остап Ступка брав участь у шоу "Маска" в образі Кажана. У минулому ефірі чоловік показав своє справжнє обличчя. Ступка здивувався, що його так швидко розсекретили.

За лаштунками проєкту "Маска" син легендарного Богдана Ступки зізнався, що був неготовий так швидко покидати шоу. Адже він вже готувався до наступних випусків.

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Остап Ступка про виліт з "Маски"

"Трохи засмутився. Я просто не розумію, як детективам вдалось так швидко мене впізнати? Так, у мене вже записано кілька пісень, але це секрет. Все одно вже не вдасться їх виконати на сцені", – поділився актор.

Богдан Ступка зізнався, що він не розвивав вокальні вміння. Тому продюсери шоу допомагали підібрати не дуже складні для виконання треки.

"Наприклад, композиція із мультфільму "Бременські музиканти" знайома мені з дитинства, і з нею не виникало жодних складнощів. Пісня "Летучая мышь" – теж далася легко, адже і в оригінальному виконанні немає сильного вокалу – зроблена на хрипінні скоріше. Найскладнішим був хіт Джо Кокера, але я вважаю, що навіть з моїми "співочими талантами" ми впорались!" – вважає знаменитість.

Остап Ступка розповів, скільки часу проводив на студії, записуючи пісні.

Близько години, але бувало і менше. Крайній раз я взагалі записав три композиції за 30 хвилин. Загалом у мене дуже хороші враження – мені сподобалося це шоу та його авантюрність! Я радий, що став учасником такого таємничого та масштабного проєкту,

– наголосив актор.

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець також засмутився після вильоту з шоу. Співак ховався під маскою Совеня. Він був переконаний, що пройде далі й виконає ще кілька українських пісень. Але зіркові детективи навіть не підозрювали, що Совеням є Танчинець, тоді як особистість Кажана відгадали ще у 2 випуску.

Реакція мережі

Шанувальники активно діляться враженнями після нового випуску "Маски". Більшість глядачів відгадали, що під маскою Кажана ховався саме Остап Ступка.