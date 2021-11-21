За лаштунками проєкту "Маска" син легендарного Богдана Ступки зізнався, що був неготовий так швидко покидати шоу. Адже він вже готувався до наступних випусків.

Читайте також "Маска" 2 сезон 5 випуск: Жирафа заспівала хіт Джамали, а NK почухала вушко Котика

Остап Ступка про виліт з "Маски"

"Трохи засмутився. Я просто не розумію, як детективам вдалось так швидко мене впізнати? Так, у мене вже записано кілька пісень, але це секрет. Все одно вже не вдасться їх виконати на сцені", – поділився актор.

Богдан Ступка зізнався, що він не розвивав вокальні вміння. Тому продюсери шоу допомагали підібрати не дуже складні для виконання треки.

"Наприклад, композиція із мультфільму "Бременські музиканти" знайома мені з дитинства, і з нею не виникало жодних складнощів. Пісня "Летучая мышь" – теж далася легко, адже і в оригінальному виконанні немає сильного вокалу – зроблена на хрипінні скоріше. Найскладнішим був хіт Джо Кокера, але я вважаю, що навіть з моїми "співочими талантами" ми впорались!" – вважає знаменитість.

Остап Ступка розповів, скільки часу проводив на студії, записуючи пісні.

Близько години, але бувало і менше. Крайній раз я взагалі записав три композиції за 30 хвилин. Загалом у мене дуже хороші враження – мені сподобалося це шоу та його авантюрність! Я радий, що став учасником такого таємничого та масштабного проєкту,

– наголосив актор.

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець також засмутився після вильоту з шоу. Співак ховався під маскою Совеня. Він був переконаний, що пройде далі й виконає ще кілька українських пісень. Але зіркові детективи навіть не підозрювали, що Совеням є Танчинець, тоді як особистість Кажана відгадали ще у 2 випуску.

Реакція мережі

Шанувальники активно діляться враженнями після нового випуску "Маски". Більшість глядачів відгадали, що під маскою Кажана ховався саме Остап Ступка.