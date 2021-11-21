За кулисами проекта "Маска" сын легендарного Богдана Ступки признался, что был не готов так быстро покинуть шоу. Так как он уже готовился к следующим выпускам.

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Остап Ступка о вылете из "Маски"

"Немного расстроился. Я просто не понимаю, как детективам удалось так быстро меня узнать? Да, у меня уже записано несколько песен, но это секрет. Все равно уже не удастся их исполнить на сцене", – поделился актер.

Богдан Ступка признался, что он не развивал вокальные умения. Поэтому продюсеры шоу помогали подобрать не очень сложные для исполнения треки.

"Например, композиция из мультфильма "Бременские музыканты" знакома мне с детства, и с ней не возникало никаких сложностей. Песня "Летучая мышь" – тоже далась легко, потому что и в оригинальном исполнении нет сильного вокала – сделана на хрипении скорее. Самым сложным был хит Джо Кокера, но я считаю, что даже с моими "певческими талантами" мы справились!", – считает знаменитость.

Остап Ступка рассказал, сколько времени проводил на студии, записывая песни.

Около часа, но бывало и меньше. В последний раз я вообще записал три композиции за 30 минут. В целом у меня очень хорошие впечатления – мне понравилось это шоу и его авантюрность! Я рад, что стал участником такого таинственного и масштабного проекта,

– подчеркнул актер.



Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец тоже расстроился после вылета из шоу. Певец прятался под маской совенка. Он был убежден, что пройдет дальше и исполнит еще несколько украинских песен. Но звездные детективы даже не подозревали, что совенком является Танчинец, тогда как личность летучей мыши отгадали еще во 2 выпуске.

Реакция сети

Поклонники активно делятся впечатлениями после нового выпуска "Маски". Большинство зрителей отгадали, что под маской летучей мыши прятался именно Остап Ступка.