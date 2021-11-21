За кулисами проекта "Маска" сын легендарного Богдана Ступки признался, что был не готов так быстро покинуть шоу. Так как он уже готовился к следующим выпускам.
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Остап Ступка о вылете из "Маски"
"Немного расстроился. Я просто не понимаю, как детективам удалось так быстро меня узнать? Да, у меня уже записано несколько песен, но это секрет. Все равно уже не удастся их исполнить на сцене", – поделился актер.
Богдан Ступка признался, что он не развивал вокальные умения. Поэтому продюсеры шоу помогали подобрать не очень сложные для исполнения треки.
"Например, композиция из мультфильма "Бременские музыканты" знакома мне с детства, и с ней не возникало никаких сложностей. Песня "Летучая мышь" – тоже далась легко, потому что и в оригинальном исполнении нет сильного вокала – сделана на хрипении скорее. Самым сложным был хит Джо Кокера, но я считаю, что даже с моими "певческими талантами" мы справились!", – считает знаменитость.
Остап Ступка рассказал, сколько времени проводил на студии, записывая песни.
Около часа, но бывало и меньше. В последний раз я вообще записал три композиции за 30 минут. В целом у меня очень хорошие впечатления – мне понравилось это шоу и его авантюрность! Я рад, что стал участником такого таинственного и масштабного проекта,
– подчеркнул актер.
Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец тоже расстроился после вылета из шоу. Певец прятался под маской совенка. Он был убежден, что пройдет дальше и исполнит еще несколько украинских песен. Но звездные детективы даже не подозревали, что совенком является Танчинец, тогда как личность летучей мыши отгадали еще во 2 выпуске.
Реакция сети
Поклонники активно делятся впечатлениями после нового выпуска "Маски". Большинство зрителей отгадали, что под маской летучей мыши прятался именно Остап Ступка.
- "Летучая мышь классная. А вообще, в этом шоу всех жалко открывать, потому что все – фантастические. Непревзойденное шоу";
- "Я угадал. Это была одна моя версия, которая оказалась стопроцентной";
- "Было понятно. Очень он узнаваем, знаменит";
- "По моему мнению, версия, что под маской летучей мыши Остап Ступка, наиболее распространенная и ожидаемая";
- "В этом эфире угадала. До этого не было версий. Супер";
- "Маску разгадали, поэтому его и открыли. Поросенок еще не разгадан, поэтому участвует дальше".