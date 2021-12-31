Трохи послухав мене, – Олександр Божик про виступ перед Путіним

Український скрипаль Олександр Божик у розмові з журналістами 24 каналу пригадав, як колись виступав перед Володимиром Путіним. Це відбулося під час виступу музиканта на російському шоу "Хвилина слави".

Олександр став фіналістом цього проєкту ще до початку російської агресії, у 2011 році. За його словами, тоді в росіян не було упередженого ставлення щодо нього.

Повна розмова тут Про дзвінки з Росії, стосунки на карантині і скрипку: інтерв'ю з Олександром Божиком і дружиною

Божик про участь в російському талант-шоу

Олександр Божик дійшов до фіналу російського проєкту "Хвилина слави" через рік після того, як брав участь в "Україна має талант". Тоді артист не відчував упередженого ставлення до себе через те, що він українець. Про російсько-українську війну у 2011 році ніхто й не думав, тому Божик популяризував свою творчість в сусідніх країнах, зокрема й в Росії.

Тоді лише не всім подобалося, що він лише грає на скрипці. Казали, що це набагато легше, ніж показувати якісь циркові трюки.

Олександр Божик виступав перед Путіним

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

Скрипаль пригадав, як у фіналі "Хвилини слави" виступав перед Володимиром Путіним: "Його показово привели, він трохи послухав учасників, на мене також потрапив. В принципі, до нас ставлення було хороше і була непогана організація. До фіналу дійти було престижно, ми багато ще їздили по Росії, десь рік-два, але коли почалась війна, то всі контакти розірвали".

Олександра та його дружину Юлію досі запрошують до Росії з концертами, однак подружжя відмовляється від цих пропозицій. Вони не виступатимуть в країні-агресорці, поки йде війна.

Інтерв'ю з Олександром та Юлею Божиками у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу