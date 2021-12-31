Олександр став фіналістом цього проєкту ще до початку російської агресії, у 2011 році. За його словами, тоді в росіян не було упередженого ставлення щодо нього.

Повна розмова тут Про дзвінки з Росії, стосунки на карантині і скрипку: інтерв'ю з Олександром Божиком і дружиною

Божик про участь в російському талант-шоу

Олександр Божик дійшов до фіналу російського проєкту "Хвилина слави" через рік після того, як брав участь в "Україна має талант". Тоді артист не відчував упередженого ставлення до себе через те, що він українець. Про російсько-українську війну у 2011 році ніхто й не думав, тому Божик популяризував свою творчість в сусідніх країнах, зокрема й в Росії.

Тоді лише не всім подобалося, що він лише грає на скрипці. Казали, що це набагато легше, ніж показувати якісь циркові трюки.

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.

Олександр Божик виступав перед Путіним

Скрипаль пригадав, як у фіналі "Хвилини слави" виступав перед Володимиром Путіним: "Його показово привели, він трохи послухав учасників, на мене також потрапив. В принципі, до нас ставлення було хороше і була непогана організація. До фіналу дійти було престижно, ми багато ще їздили по Росії, десь рік-два, але коли почалась війна, то всі контакти розірвали".

Олександра та його дружину Юлію досі запрошують до Росії з концертами, однак подружжя відмовляється від цих пропозицій. Вони не виступатимуть в країні-агресорці, поки йде війна.

Інтерв'ю з Олександром та Юлею Божиками у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу