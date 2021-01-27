Олексій Тригубенко розповів, як ставиться до стосунків Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Фіналіст романтичного проєкту "Холостячка" Олексій Тригубенко дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про свою участь у реаліті-шоу та про життя після нього. Також чоловік зізнався, що з Ксенією він жодним чином не підтримує зв'язок, проте радий за неї та Олександра.

Джерело: 24 канал

Після закінчення проєкту "Холостячка" Олексій Тригубенко став одним із найпопулярніших чоловіків України. Тисячі глядачів шоу прагнули бачили Олексія головним героєм одинадцятого сезону "Холостяка". Днями чоловік дав інтерв'ю ютуб-каналу "Тор", у якому розповів про досвід, який отримав на проєкті, а також про спілкування з Мішиною та Еллертом після фіналу.

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Олексій Тригубенко про життя після "Холостячки"

Чоловік поділився, що після того, як проєкт закінчився на телебаченні, йому стало легше. Він не бачив Ксенію у випусках, не підписаний на неї у соціальних мережах і потрохи забуває її.

Олексій наголосив, що не міг би спілкуватися з Мішиною після фіналу. Їхня історія закінчилася і дружби також не може бути.

Я не зможу дружити. Якщо подобається дівчина, треба бути чесним перед самим собою. Наша історія закінчилася, все класно. Я не сумніваюся, що зустріну свою людину,

– розповів Тригубенко.

Також Олексій зазначив, що з Олександром Еллертом, якого Ксенія вибрала у фіналі, він має нормальні стосунки. Проте спеціально чоловіки не зустрічаються.

Ставлення Тригубенка до стосунків Мішиної та Еллерта

Олексій зізнався, що добре ставиться до пари і радий, що вони знайшли один одного: "Я вважаю, що Ксенія дуже добре підходить Саші. І він їй так само. Вірю, що у них все буде добре".

Інтерв'ю Олексія Тригубенка: дивіться відео онлайн