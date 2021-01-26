Глядачі реаліті-шоу "Холостячка" чекали, що фіналіст Олексій Тригубенко стане головним героєм 11 сезону проєкту "Холостяк". Однак на цю роль обрали бізнесмена з Харкова Михайла Заливаку.

Джерело: ютуб-канал "Тор"

Улюбленець жіночої аудиторії в новому інтерв'ю зізнався, що мав сильні почуття до "Холостячки" Ксенії Мішиної та не зміг би швидко відпустити і забути дівчину.

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Чому Олексія Тригубенка не взяли в "Холостяк-11"

Вже 5 березня відбудеться прем'єра 11 сезону романтичного шоу "Холостяк". Красуні будуть боротися за серце 31-річного спортсмена та засновника логістичної компанії Михайла Заливаки. Однак чимало глядачок хотіли побачити в ролі нового "холостяка" учасника проєкту "Холостячка" Олексія Тригубенка. Чоловік зізнався, що головним героєм реаліті його не обрали.

Він не приховує, що кохання до Ксенії Мішиної не згасло одразу після фіналу, тому він не зміг би відкрити серце для інших почуттів. Крім того, Олексій Тригубенко не був готовий до нових зйомок та переймався, що подібні умови нагадуватимуть йому про те, як він боровся за Мішину.

З певних причин мене не взяли і я розумію, чому. Я б не зміг, напевно, переключитися так швидко й одразу обирати собі жінку. А якби я взагалі нікого не обрав? Потрібно обнулитися для того, щоб почати знову шукати свою людину,

– зазначив Олексій Тригубенко.

Додамо, що чоловік готовий створити чек-лист з якостями ідеальної дівчини, яку хоче бачити поряд. Фіналіст "Холостячки" переконаний, що саме це допоможе йому врешті-решт знайти обраницю, з якою він побудує сім'ю та проведе все життя.



Олексій Тригубенко / Фото Instagram / @aleksey_trygubenko