Финалист романтического проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко дал откровенное интервью, в котором рассказал о своем участии в реалити-шоу и о жизни после него. Также мужчина признался, что с Ксенией он никоим образом не поддерживает связь, однако рад за нее и Александра.

Источник: 24 канал

После окончания проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко стал одним из самых популярных мужчин Украины. Тысячи зрителей шоу стремились увидеть Алексея главным героем одиннадцатого сезона "Холостяка". На днях мужчина дал интервью ютуб-каналу "Тор", в котором рассказал об опыте, который получил на проекте, а также об общении с Мишиной и Эллертом после финала.

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Алексей Тригубенко о жизни после "Холостячки"

Мужчина поделился, что после того, как проект закончился на телевидении, ему стало легче. Он не видел Ксению в выпусках, не подписан на нее в социальных сетях и понемногу забывает ее.

Алексей отметил, что не мог бы общаться с Мишиной после финала. Их история закончилась и дружбы также не может быть.

Я не смогу дружить. Если нравится девушка, надо быть честным перед самим собой. Наша история закончилась, все классно. Я не сомневаюсь, что встречу своего человека,

– рассказал Тригубенко.

Также Алексей отметил, что с Александром Эллертом, которого Ксения выбрала в финале, у него нормальные отношения. Однако специально мужчины не встречаются.

Отношение Тригубенко к отношениям Мишиной и Эллерта

Алексей признался, что хорошо относится к паре и рад, что они нашли друг друга: "Я считаю, что Ксения очень хорошо подходит Саше. И он ей так же. Верю, что у них все будет хорошо".

Интервью Алексея Тригубенко: смотрите видео онлайн