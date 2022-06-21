Три мільйони рублів за програму, – Андрій Данилко про наполегливі дзвінки з Росії до війни

Андрій Данилко розповів, що до початку великої війни йому активно телефонували пропагандисти з Росії. Він припускає, що так його хотіли "зомбувати".

Андрій Данилко, що виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів, як певний час йому постійно надзвонювали росіяни. Він розповів, як на них реагував.

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Андрій Данилко про дзвінки від росіян

Артист поділився, що дзвінки були дуже наполегливими. Все це почалось наприкінці літа, до повномасштабного вторгнення.

""Алло, привіт, це "Перший канал". Боже мій, куди ви пропали?". Я кажу, ви збожеволіли, я ж у вас там заборонений на вашому телеканалі. І пропонували безглузді передачі, на кшталт "Детектора". Я в таких передачах не беру участі. І пропонували шалені гроші. За програму – три мільйони рублів. І тиснули навіть цими дзвінками", – розповів Андрій Данилко.

Я, думаю, мама стільки не телефонувала за все життя, скільки вони мені телефонували. І листи, і все інше. І така була нетактовна форма спілкування на початку, ну те, що їм притаманне. Така: "Ну, ми хочемо вас повернути". Та йдіть ви до біса зі своїм НТВ разом,

– різко сказав виконавець.

Зараз Андрій Данилко вважає, що так його хотіли "зазомбувати" й перетягнути на свій бік. Але їм не вдалось, адже ще після окупації Криму артист припинив виступати в Росії: "Я потом почав розуміти, що мене обробляли. Щоб ці програми виходили після війни. Коли у них не вдалося, тут же знайшовся запис місячної давнини: "Батько наш Бандера". І одразу мочити".