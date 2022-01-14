Три кімнати, краєвид на море і телескоп: Ірина Білик вперше показала розкішну квартиру в Одесі

14 січня 2022 , 15:03
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Джерело:

"Мій секрет"

Співачка Ірина Білик мешкає в елітному котеджному містечку під Києвом. Однак у зірки є нерухомість в Одесі. Вона вперше показала свою трикімнатну квартиру з краєвидом на море.

Як і весь зірковий бомонд українського шоу-бізу, Ірина Білик перебралась з шумної столиці за місто. Вона оселилась у котеджі "Козирна карта", що за 15 кілометрів від Києва, але квартири співачка теж має. Одна з них розташована в на березі Чорного моря, в Одесі.

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Як виглядає квартира Ірини Білик в Одесі 

Квартирка невелика, але дуже комфортна. І найголовніше те, що вона розташована в Одесі. Пляж, чайки – це найкраще, що може бути в моєму житті після концертів,
– поділилась Ірина Білик. 

В апартаментах зірки три кімнати – спальня, кухня-студія і вітальня з балконом. Вона виконана у бежевих тонах і не захаращена меблями. В одеській квартирі Білик світло й просторо. У ній багато фото – самої співачки та її синів, картин, статуеток та інших дрібничок. Однак головна гордість співачки – телескоп. 

"Інколи кораблі пропливають, де гучні компанії гуляють, то можна роздивитися хто в якому купальнику", – жартує Ірина Білик. 

На балконі з розкішним краєвидом на Чорне море та яхти артистка засмагає в купальнику. "Інколи сусіди пропливають і телефонують: "Іро, ми тебе бачимо". Тоді я роблю так: "Хлопчики, салют". 

Квартира Ірини Білик в Одесі / Скриншот з відео 

Квартира Ірини Білик в Одесі / Скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі / Скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі / Скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі / Скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі, вид з балкону / Скриншот з відео

Зауважимо, в  котеджному містечку під Києвом в Ірини Білик одноповерховий маєток, який нагадує американське бунгало, та ділянка, над якою працюють ландшафтні дизайнери. Сусіди співачки – друг Гарік Кричевський, депутат Михайло Радуцький, художниця Євгенія Гапчинська. 

Де живуть українські зірки 

  • Настя Каменських і Потап мешкають у двоповерховому будинку з басейном, що розташований у селі Романків під Києвом. По-сусідству з ними живуть зіркові куми Юрій Горбунов і Катя Осадча. 
  • Хореограф Влад Яма купив дім у стилі лофт, але залишився жити у квартирі в Києві. Туди сім'я приїжджає як на дачу. 
  • Співачка Світлана Тарабарова придбала будинок у кредит. Він світлий, одноповерховий, з кухнею-студією та величезною дитячою кімнатою. 
  • Нещодавно на заміський будинок назбирали Лілія Ребрик та Андрій Дикий. Це була їхня найбільша мрія. Зараз у пари "є лише коробка, в якій треба все довести до пуття".
Автор: Марина Джура