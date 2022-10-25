Невже знову: Тревіса Скотта звинувачують у зрадах Кайлі Дженнер

У мережі ширяться чутки про те, що Тревіс Скотт зрадив Кайлі Дженнер. Все через модель Роджен Кар, з якою реперу приписують роман.

Стосунки знаменитої Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта тривають близько 5 років – за цей час не один раз репера звинувачували у зрадах. Цього разу у мережі знову ходять чутки про те, що він закрутив роман з блогеркою й моделлю Роджер Кар.

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Тревіса Скотта звинувачують у зрадах

Музиканту та моделі вже не вперше приписують стосунки – кажуть, що вони знайомі ще з 2013 року. Чутки підігріли фани, які нещодавно побачили Тревіса та Роджер на фестивалі. Також мережею "гуляли" фото й відео зірок начебто з одної й тієї самої локації.

Після критики й хейту Тревіс Скотт відповів на звинувачення та спростував чутки про те, що взагалі знайомий з Роджер Кар.

Я не знаю її, ніколи з нею не був, тому, будь ласка, припиніть ці онлайн-ігри й перестаньте вигадувати історії,

– написав репер у соціальних мережах.

Але блогерка та модель наполягає на тому, що має стосунки зі Скоттом. Вона заявила, що саме на прохання репера вдавала, що не знайома з ним. До того ж її начебто запросили на зйомки відео. Також вона публікує провокативні світлини з такими самими підписами.

"Скажи їй бути мною на Геловін, оскільки вона хоче, щоб ти її так сильно любив", – так Роджер підписала одне з фото, натякнувши на Кайлі Дженнер.



Модель Роджер Кар, яка може бути коханкою Скотта / Фото з інстаграму моделі

Кайлі Дженнер поки що ніяк не коментує ці чутки.

Стосунки Тревіса Скотта і Кайлі Дженнер