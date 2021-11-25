Відома українська співачка Світлана Тарабарова поділилась новими фото з прихильниками. Вона продемонструвала стильний образ для світських виходів.
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Образ Світлани Тарабарової
Виконавиця позувала перед об'єктивом на темному тлі, що ще більше підкреслювало яскраві відтінки в її аутфіті. Для виходу у світ Світлана Тарабарова обрала бежевий топ і стильний костюм помаранчевого кольору з принтом.
Таке вбрання зірка поєднала з прозорими босоніжками на невисоких підборах. Образ доповнювали масивні сережки-кільця, а також сріблястий ланцюжок з підвіскою, що акцентував на зоні декольте.
Співачка звично вклала волосся: вирівняла і розпустила. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі довгими чорними стрілками й нафарбувавши губи рожевою помадою.
Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки
Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки
Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки
Новий образ зірки підкорив мережу. Шанувальники активно пишуть коментарі й діляться враженнями у коментарях під фото:
- "Бомба";
- "Круто";
- "Обожнюю";
- "Ви найкрасивіша";
- "Дуже гарно";
- "Обожнюємо вас! І пишаємось, що в нашому місті є такі таланти";
- "Красуня";
- "Шалено крутий образ".