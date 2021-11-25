Відома українська співачка Світлана Тарабарова поділилась новими фото з прихильниками. Вона продемонструвала стильний образ для світських виходів.

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Образ Світлани Тарабарової

Виконавиця позувала перед об'єктивом на темному тлі, що ще більше підкреслювало яскраві відтінки в її аутфіті. Для виходу у світ Світлана Тарабарова обрала бежевий топ і стильний костюм помаранчевого кольору з принтом.

Таке вбрання зірка поєднала з прозорими босоніжками на невисоких підборах. Образ доповнювали масивні сережки-кільця, а також сріблястий ланцюжок з підвіскою, що акцентував на зоні декольте.

Співачка звично вклала волосся: вирівняла і розпустила. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі довгими чорними стрілками й нафарбувавши губи рожевою помадою.



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки

Новий образ зірки підкорив мережу. Шанувальники активно пишуть коментарі й діляться враженнями у коментарях під фото: