Известная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новыми фото с поклонниками. Она показала стильный образ для светских выходов.

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Образ Светланы Тарабаровой

Исполнительница позировала перед объективом на темном фоне, что еще больше подчеркивало яркие оттенки в ее аутфите. Для выхода в свет Светлана Тарабарова выбрала бежевый топ и стильный оранжевый костюм с принтом.

Такой наряд звезда соединила с прозрачными босоножками на невысоких каблуках. Образ дополняли массивные серьги-кольца, а также серебристая цепочка с подвеской, которая акцентировала на зоне декольте.

Певица привычно уложила волосы: выровняла и распустила. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками и накрасив губы розовой помадой.



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма звезды

Новый образ звезды покорил сеть. Поклонники активно пишут комментарии и делятся впечатлениями в комментариях под фото: