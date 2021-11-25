Артистка поділилася світлинами з-за лаштунків на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре надихнула шанувальниць на яскравий look.

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Сценічний образ Насті Каменських

Оскільки зовсім скоро новорічні свята і дівчата шукають трендові образи для вечірок, то варто звернути увагу на аутфіти знаменитостей, які вони обирають для зйомок святкових програм. NK вже показала один з таких образів.

Каменських постала перед камерою в темно-синьому шкіряному костюмі, що складався з мініспідниці та накидки з довгими рукавами. Також одягнула жовту кофту з глибоким декольте. Серед аксесуарів яскравий look довершили ланцюжки на шиї, сережки та пояс з великими буквами NK.

Волосся вона вклала у фірмові кучері з мокрим ефектом, а на обличчі зробила макіяж з насиченими рожевими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.



Настя Каменських у синьому костюмі / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у синьому костюмі / Фото з інстаграму NK

Нагадаємо, на зйомках одного з випусків шоу "Маска" Каменських перевтілилася в Токіо – героїню серіалу "Паперовий будинок". NK одягнула сукню помаранчевого кольору та перуку.