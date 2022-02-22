Олександр Волошин став гостем програми "Слава+", що на "Люкс ФМ", де розповів про свій нещодавній, дещо божевільний вчинок. Аби вкотре справити враження на дівчину, якій нещодавно освідчився, він знайшов 14 осіб, які за символічну плату погодились "набити тату".

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“Я думав якийсь Ані сюрприз зробити незвичайний... В мене в голові була картинка. Я знав, що Аня о**їє. З самого початку це було не для хайпу, а щоб здивувати її”, – розповів Волошин.

Блогер додав, що охочі не знали, яке зображення їм будуть набивати. Добровольців шукали в різноманітних спільнотах, а тату-салон зробив оголошення про набір на цікавий експеримент. Після створення різних ескізів із зображенням Анни Трінчер, тату зробили на руках, ногах, грудях та навіть на потилиці.



Тату Анни Трінчер на голові чоловіка / Фото з інстаграму Волошина

Для такого сюрпризу Волошин хотів виділити 10 тисяч доларів, але "учасники виявилися анітрохи не жадібними" – люди здебільшого просили по одній або дві тисячі гривень. Лише той чоловік, у якого тату тепер на голові, попросив 300 доларів.

Олександр Волошин у шоу "Слава+": дивіться відео онлайн

"Пожиттєвий органічний трафік"

Хоч і Волошин каже, що це було не заради хайпу, а щоб вразити кохану, у своїй публікації в інстаграмі він залишив різкий пост, що "всім по**й, що думають про це його фанати, адже їх ніхто про це не питав". Зате тепер Аня матиме не лише прихильників з її тату та емоції на все життя, а й "колосальну кількість трафіку та згадок в інстаграмі; органічний, безкоштовний трафік на Аню та її продукти протягом усього життя". А на запитання, чому сам Волошин не набив татуювання з її обличчям, блогер так і не відповів.

"Дякую за увагу! Ваш геній! Ось коли помру, чую, що мої ідеї в підручниках з маркетингу та PR будуть розбирати", – підсумував блогер в мережі.



14 людей з татуюваннями Анни Трінчер / Фото з інстаграму Волошина