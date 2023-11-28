Репер JID записав пісню Surround Sound разом з іншими музикантами – 21 Savage і Baby Tate. Це головний сингл третього студійного альбому JID – The Forever Story.

До слова Тренд молодості: як акустична версія пісні Prada миттєво стала хітом у тіктоці

Про що трек Surround Sound

Коли JID презентував трек Surround Sound, то пояснив, чому обрав саме таку назву. Він розповів, що ріс у великій родині, тому ні вдома, ні на вулиці не було тиші. Репер зізнався, що досі не може заснути без телевізора – всюди є Surround Sound – "навколишній звук".

Я завжди шукав способи заглушити цей хаос навколо мене, йшов у затишшя посеред суєти. Будь це музика, що кричить зі звукових систем, або постійні звуки пострілів на районі, або галасливі діти, які грали й ганялися за фургоном з морозивом, всі ці звуки формували мою свідомість, вплинули на деякі мої рішення в житті,

– розповідав JID.

Важлива деталь пісні – на початку звучить уривок треку One Step Ahead Арети Франклін, який стає родзинкою загальної композиції. Хіт Surround Sound увірвався у чарти Billboard і досі залишається лідером у GLOBAL Top 200 Shazam.

J.I.D - Surround Sound (feat. 21 Savage & Baby Tate): дивіться відео онлайн

Звук головного тренду тіктока

Під пісню Surround Sound зняли вже понад 250 тисяч відео. У соцмережі з'явився глобальний тренд під назвою Ceiling Challenge.

Користувачі намагаються відтворити сцену з кліпу – вони чіпляють телефон до стелі та танцюють у колі чи просто розважаються. Ролики знімають з усіх куточків світу, зокрема й українські тіктокери долучаються до тренду.