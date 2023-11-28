Рэпер JID записал песню Surround Sound вместе с другими музыкантами – 21 Savage и Baby Tate. Это главный сингл третьего студийного альбома JID – The Forever Story.

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О чем трек Surround Sound

Когда JID представил трек Surround Sound, то объяснил, почему выбрал именно такое название. Он рассказал, что рос в большой семье, потому ни дома, ни на улице не было тишины. Рэпер признался, что до сих пор не может заснуть без телевизора – всюду есть Surround Sound – "окружающий звук".

Я всегда искал способы заглушить этот хаос вокруг меня, шел в затишье посреди суеты. Будь это музыка, кричащая из звуковых систем, или постоянные звуки выстрелов на районе, или шумные дети, которые играли и гонялись за фургоном с мороженым, все эти звуки формировали мое сознание, повлияли на некоторые мои решения в жизни,

– рассказывал JID.

Важная деталь песни – сначала звучит отрывок трека One Step Ahead Ареты Франклин, который становится изюминкой общей композиции. Хит Surround Sound ворвался в чарты Billboard и по-прежнему остается лидером в GLOBAL Top 200 Shazam.

JID - Surround Sound (feat. 21 Savage & Baby Tate): смотрите видео онлайн

Звук главного тренда тиктока

Под песню Surround Sound сняли уже более 250 тысяч видео. В соцсети появился глобальный тренд под названием Ceiling Challenge.

Пользователи пытаются воспроизвести сцену из клипа – они цепляют телефон к потолку и пляшут в кругу или просто развлекаются. Ролики снимают со всех уголков мира, в том числе и украинские тиктокеры приобщаются к тренду.