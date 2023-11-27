Пісню Prada випустили ще місяць тому такі виконавці як Cassö, Raye та D Block Europe. Оригінальна версія цього треку має клубне звучання та нагадує класичний хіт для дискотек.
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У мережі віруситься пісня Prada
Згодом співачка Raye на концерті у Торонто заспівала трек Prada, граючи на синтезаторі. Акустична версія настільки сподобалася фанам, що артистка випустила її на стримінгових платформах.
Оскільки у треці співають про відверті вечірки, гроші, Bentley та Fendi, ліричне звучання додає особливої іронії та саркастичності, що й зробило композицію вірусною.
Raye – Prada (Acoustic Version):
Тренд у тіктоці під Prada
Акустична версія Prada дуже швидко захопила тікток – під неї вже зняли понад 50 тисяч відео. Користувачі навіть створили "тренд молодості". Тіктокери знімають відео, де вдають себе у літньому віці та начебто розповідають онукам про бурхливі юнацькі роки.
Зазвичай користувачі мережі ще й використовують спеціальний фільтр Aged Filter, що робить їхнє обличчя зморшкуватим.
Тренд молодості у тіктоці: найпопулярніші відео
Переклад Prada українською мовою: відео