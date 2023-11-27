Пісню Prada випустили ще місяць тому такі виконавці як Cassö, Raye та D Block Europe. Оригінальна версія цього треку має клубне звучання та нагадує класичний хіт для дискотек.

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У мережі віруситься пісня Prada

Згодом співачка Raye на концерті у Торонто заспівала трек Prada, граючи на синтезаторі. Акустична версія настільки сподобалася фанам, що артистка випустила її на стримінгових платформах.

Оскільки у треці співають про відверті вечірки, гроші, Bentley та Fendi, ліричне звучання додає особливої іронії та саркастичності, що й зробило композицію вірусною.

Raye – Prada (Acoustic Version):

Тренд у тіктоці під Prada

Акустична версія Prada дуже швидко захопила тікток – під неї вже зняли понад 50 тисяч відео. Користувачі навіть створили "тренд молодості". Тіктокери знімають відео, де вдають себе у літньому віці та начебто розповідають онукам про бурхливі юнацькі роки.

Зазвичай користувачі мережі ще й використовують спеціальний фільтр Aged Filter, що робить їхнє обличчя зморшкуватим.

Тренд молодості у тіктоці: найпопулярніші відео

Переклад Prada українською мовою: відео