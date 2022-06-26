Когда началось полномасштабное вторжение, Григорий с женой и детьми уехал в Ивано-Франковск. Там семья пробыла несколько месяцев и только недавно вернулась в Киев. Многие поклонники ведущего возмущены тем, что он не помогает ВСУ, сбежал из столицы и отсиживался на Западе Украины.

Обратите внимание "Когда этот ужас закончится": как звезды реагируют на обстрелы Киева

Решетника раскритиковали за фото из спортзала

Вернувшись в Киев, ведущий возобновил тренировки в спортзале. Об этом он сообщил подписчикам в инстаграмме, ведь всегда делится с ними новостями из жизни.

"Увидев сообщение своей красавицы Кристины, я мгновенно примчался в спортзал, чтобы также начать тренировки. Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий, тренировок, ежедневной работы над собой. Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически. Уже четыре месяца, как на нашей земле продолжается ужасная война, но мы не устали, не опустили руки. Наоборот, мы только набираем обороты уверенности, самобытности и независимости. И каждый день мы вместе приближаем победу! Работайте и не унывайте. Все будет Украина", – написал Григорий под фото.



Григорий Решетник в спортзале / Фото из инстаграмма ведущего

Многие поклонники раскритиковали Решетника за такую публикацию. Они отмечают, что сейчас нужно быть на фронте и помогать украинским военным.

"Нужно быть на фронте, а не в спортзале!"

"Надо молиться, чтобы кончилась война".

"А при чем здесь вы? Сильные, выносливые и несгибаемые – настоящие мужчины, которые сейчас защищают Украину! И это не вы!"

"Да приближаете победу? В спортзале?"

"Ой, как же Григорий себя любит. Идите вместе с женой в волонтеры".

Комментарии под сообщением Решетника / Скриншоты из инстаграмма ведущего

Но есть и те сторонники, которые поддерживают Решетника и засыпают его комплиментами.

"Не обращайте внимание на врагов. Вы и Кристина – молодцы".

"А мы вас и так любим".

"Вы и так в отличной форме".

"Григорий, я верю в тебя".

"Каждый занимается тем, чем может. Сейчас все непросто. А внешний вид для Григория – часть профессии".

Комментарии под сообщением Решетника / Скриншоты из инстаграмма ведущего

Отметим, недавно супруги Решетников уже нарывались на критику в сети. Тогда Григорий и Кристина опубликовали селфи, где изображены счастливыми. Влюбленные сообщили, что официально стали многодетными родителями, получили соответствующее свидетельство. Многие сторонники подозревают, что влюбленные сделали это, чтобы у Григория были официальные основания для выезда за границу во время военного положения.