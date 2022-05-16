Ведучий та гуморист Олег Грюндік виступив на заході Stand Up STREAM у львівському клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall. Однак не всі його жарти сприйняла публіка.

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Гуморист пожартував про ЗСУ

Під час виступу Олег Грюндік порівняв компенсації сім'ям загиблих українських захисників з "тисячею Зеленського", яку давали за вакцинацію.

Сім'ям загиблих воїнів ЗСУ компенсують 15 мільйонів гривень, чи чули таке? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатри, спортзал,

– сказав комік.

Згодом Олег запитав в одної з глядачок, чому вона приїхала до Львова з Харкова: "Ви з Харкова, а що тут робите? Щось сталось в Харкові? Настрій мали такий приїхати, чи що?".

Наприкінці виступу Грюндік згадав ще один "жарт" і назвав тероборону "терористичною обороною", але одразу ж вибачився.

Stand Up STREAM – виступ Грюндіка: дивіться відео

Хоч глядачі у залі сміялись з цих жартів, у коментарях під відео із запису не всі схвалюють виступ гумориста:

"Вислів Грюндіка про ЗСУ зараз дуже недоречний!";

"Жарт про ЗСУшників – дно. Автору треба було виписати ср*ча і тим самим закінчити виступ";

"Жарт про загиблих бійців ЗСУ і компенсацію це що було? Ви серйозно?";

"Олегу Грюндіку з жартом "про померлих ЗСУшників (його слова) та півтора мільйона гривень треба було начистити помийний писок прямо в залі".

Комік пояснив свої "жарти"

Отримавши хвилю хейту, Олег Грюндік записав відео на своїй сторінці, де вибачився перед глядачами.

В інтернеті зараз шериться відео з мого стендап-виступу, де я жартую про обмеженість, можливості витрати коштів, анонсованих державою. Я обрав невдалий приклад, бо я пожартував про те, що сім'ї померлих бійців ЗСУ можуть витратити кошти на кіно, виставки й книги,

– сказав комік.

"Я не мав на меті когось образити, якимось чином зачепити. Я швидше за все акцентував на безпосередньо обмеженість варіантів витрати цих коштів. Я вважаю, що жарт не є проявом серйозності позиції, а є першим ділом жартом. Але розумію, що так вважав я, але не всі. Тому якщо я когось образив цим жартом, я приношу щирі вибачення, зовсім не мав на меті такого, не збираюся когось жартами ображати", – додав він.

Також Олег поділився, що бачив це смішним, але йому шкода, що не всі були такої самої думки: "На майбутнє буду розуміти краще, про що жартувати, про що ні".

Ще в одному відео Грюндік визнав, що його жарти не на часі: "Буду вчитися на своїх помилках, така доля в мене. Я розумію, що я, швидше за все, нашкодив почуттям людей".