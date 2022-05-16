Ведущий и юморист Олег Грюндик выступил на мероприятии Stand Up STREAM во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall. Однако не все его шутки восприняла публика.

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Юморист пошутил об ВСУ

Во время выступления Олег Грюндик сравнил компенсации семьям погибших украинских защитников с тысячей Зеленского, которую давали за вакцинацию.

Семьям погибших воинов ВСУ компенсируют 15 миллионов гривен, слышали ли такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал,

– сказал комик.

Впоследствии Олег спросил у одной из зрительниц, почему она приехала во Львов из Харькова: "Вы из Харькова, а что здесь делаете? Что-то случилось в Харькове? Настроение было такое приехать, что ли?".

В конце выступления Грюндик вспомнил еще одну "шутку" и назвал терроборону "террористической обороной", но тут же извинился.

Stand Up STREAM – выступление Грюндика: смотрите видео

Хотя зрители в зале смеялись над этими шутками, в комментариях под видео из записи не все одобряют выступление юмориста:

"Высказывание Грюндика об ВСУ сейчас очень неуместно!";

"Шутка о ВСУшниках – дно. Автору нужно было выписать ср*ча и тем самым закончить выступление";

"Шутка о погибших бойцах ВСУ и компенсации это что было? Вы серьезно?";

"Олегу Грюндику с шуткой "об умерших ЗСУшниках (его слова) и полтора миллиона гривен нужно было начистить помоечный писок прямо в зале".

Комик объяснил свои "шутки"

Получив волну хейта, Олег Грюндик записал видео на своей странице, где извинился перед зрителями.

В интернете сейчас шарится видео с моего стендап-выступления, где я шучу об ограниченности, возможностях расходования средств, анонсированных государством. Я выбрал неудачный пример, потому что я пошутил о том, что семьи умерших бойцов ВСУ могут потратить средства на кино, выставки и книги,

– сказал комик.

"Я не имел целью кого-то оскорбить, каким-то образом задеть. Я скорее всего акцентировал на непосредственно ограниченность вариантов расходования этих средств. Я считаю, что шутка не является проявлением серьезности позиции, а является первым делом в шутку. Но понимаю, что так считал я, но не все. Поэтому если я кого-то обидел этой шуткой, я приношу искренние извинения, совсем не ставил своей целью такого, не собираюсь кого-то шутками оскорблять", – добавил он.

Также Олег поделился, что видел это смешным, но ему жаль, что не все были такого же мнения: "На будущее буду понимать лучше, о чем шутить, о чем нет".

Еще в одном видео Грюндик признал, что его шутки не ко времени: "Буду учиться на своих ошибках, такая судьба у меня. Я понимаю, что я, скорее всего, навредил чувствам людей".