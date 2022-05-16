Рідні захисників Маріуполя вірять, що президент Туреччини зможе допомогти з евакуацією. Наразі бійці на "Азовсталі" продовжують перебувати у повній блокаді. Щодня день там для когось стає останнім.

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Руслана закликала врятувати захисників Маріуполя

Щодня українські захисники, які залишаються на "Азовсталі", показують неймовірну мужність та сміливість. Вони не припиняють відбивати атаки ворога та тримають оборону. Руслана звернулася до влади та народу Туреччини з проханням якомога скоріше допомогти врятувати тих, хто вже понад 2 місяці героїчно обороняє українське місто.

Кожна хвилина нашої розмови зараз – це чиєсь життя в Маріуполі. За час цієї пресконференції ми можемо отримати звістку, що на "Азовсталі" хтось загинув. Сьогодні ми хочемо звернутися до людей Туреччини і ми віримо, що ви допоможете донести наш крик душі. Сьогодні наш дедлайн. Сьогодні останній момент, коли ми сподіваємося, що врятуємо Маріуполь. І це не просто слова,

– наголосила Руслана.

Співачка звернулася до журналістів з проханням зробити медійний резонанс, щоб в Туреччині почали діяти ті сили, які справді можуть врятувати наших бійців і людей в Маріуполі. У Стамбул приїхали жінки, рідні та близькі яких перебувають на "Азовсталі". Вони розповіли, що насправді відбувається в Маріуполі. Це те, що неможливо показувати в інтернеті. Це те, що неможливо передати кадрами чи будь-якими новинами.

Сьогодні в них останній шанс, щоб врятувати найрідніших. Сьогодні я вірю в мудрість та політичну довершеність президента Ердогана. Особисто я вірю в це. Ми приїхали попросити президента Ердогана зробити ще один акт миротворчості та людяності – спробу врятувати Маріуполь. Ніхто, крім вас, зараз не може зробити цього,

– сказала артистка.

Українці дякують президентові Туреччини та її народові за неоціненну підтримку й просять докласти всіх зусиль, щоб врятувати наших воїнів. Це буде перемога людей, які вірять в те, що найвища мудрість, політика та дипломатія здатні врятувати військових.

Зверніть увагу! Раніше представники панівної в Туреччині Партії справедливості та розвитку виступали за висування свого лідера та глави держави Ердогана на Нобелівську премію миру за зусилля, які він докладає для врегулювання війни між Росією та Україною

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