Травесті-діва Монро показала архівний знімок: як вона виглядала до уколів краси
Джерело:Невгамовна Монро
Травесті-діва Монро поділилась з шанувальниками фото, де показала, як змінилася. Вона лаконічно розповіла, як почала любити себе.
Українська травесті-діва Монро опублікувала на своїй сторінці чесні фото. Вона показала, як виглядала до маніпуляцій із зовнішністю.
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Архівне фото діви Монро
Монро продемонструвала світлину з архіву, де позувала у рудій перуці та сукні. З наступного фото помітно, що травесті-діва робила уколи краси, адже її обличчя помітно видовжилося. Вона й сама не приховує, що робила філери.
Любов до себе починається з філерів і без мудака поруч. Коли вночі полізла в архіви,
– поділилася Монро.
Як змінилась Монро / Фото з її інстаграму
Фани діляться своїми враженнями після перегляду цих світлин:
- "Головне, без мудака. А філери, то другорядне";
- "Ти завжди круто виглядала і мала яскраву енергетику";
- "Ой, мені й перше фото дуже подобається! Гарна!";
- "Витончена, досконала і мудріша";
- "Розцвіла".