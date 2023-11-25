Травесті-діва Монро показала архівний знімок: як вона виглядала до уколів краси

25 листопада 2023, 08:26
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Невгамовна Монро

Травесті-діва Монро поділилась з шанувальниками фото, де показала, як змінилася. Вона лаконічно розповіла, як почала любити себе.

Українська травесті-діва Монро опублікувала на своїй сторінці чесні фото. Вона показала, як виглядала до маніпуляцій із зовнішністю.

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Архівне фото діви Монро

Монро продемонструвала світлину з архіву, де позувала у рудій перуці та сукні. З наступного фото помітно, що травесті-діва робила уколи краси, адже її обличчя помітно видовжилося. Вона й сама не приховує, що робила філери. 

Любов до себе починається з філерів і без мудака поруч. Коли вночі полізла в архіви,
– поділилася Монро.


Як змінилась Монро / Фото з її інстаграму

Фани діляться своїми враженнями після перегляду цих світлин:

  • "Головне, без мудака. А філери, то другорядне";
  • "Ти завжди круто виглядала і мала яскраву енергетику";
  • "Ой, мені й перше фото дуже подобається! Гарна!";
  • "Витончена, досконала і мудріша";
  • "Розцвіла".

Автор: Марія Касій