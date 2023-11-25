Украинская травести-дива Монро опубликовала на своей странице честные фото. Она показала, как выглядела до манипуляций с внешностью.

Смотрите также Андре Тан удивил архивным фото: как выглядел дизайнер 22 года назад

Архивное фото дивы Монро

Монро продемонстрировала фотографию из архива, где позировала в рыжем парике и платье. Со следующего фото заметно, что травести-дива делала уколы красоты, ведь ее лицо заметно удлинилось. Она и сама не скрывает, что делала филеры.

Любовь к себе начинается с филеров и без мудака рядом. Когда ночью полезла в архивы,

– поделилась Монро.



Как изменилась Монро / Фото с ее инстаграма

Фаны делятся своими впечатлениями после просмотра этих фотографий: