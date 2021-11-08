Трагедії на концертах: найвідоміші нещасні випадки, які забрали життя людей 18+

Зазвичай поняття "музичний концерт" асоціюється у нас із веселощами, адреналіном й щастям від прослуховування улюблених виконавців. Однак, іноді драйвовий захід перетворюється на страшний кошмар, який здатний відібрати життя.

Масовість і тиснява на виступах відомих груп чи артистів – звична річ, адже кожен фанат хоче почути улюбленого виконавця наживо й намагається максимально близько підійти до сцени. Таке бажання стало причиною нещодавньої страшної трагедії на концерті відомого американського репера Тревіса Скота. На концерті Тревіса Скотта сталась жахлива тиснява, в якій загинуло 8 людей, а сотні отримали поранення. На жаль, це не єдиний фатальний випадок в історії ніби світлого світу музики.

Важливо На концерті Тревіса Скотта загинули фани: з'явились моторошні відео з тисняви

"Мош" і "слем" – поширені слова для опису масштабних концертів рок- і панк- гуртів. Однак, ці два поняття вже давно вийшли за межі рок-музики. Це доволі агресивна поведінка публіки на музичних заходах, коли глядачі штовхаються і стикаються один з одним.

До слова, такі дії сприймаються як позитивна реакція на виступ, та вони надзвичайно небезпечні. Через недотримання правил, агресивність й надмірне вживання алкоголю багато поціновувачів музики втрачали свої життя під час улюблених концертів.

The Who

Дата 3 грудня 1979 року стала фатальною для 11 людей, які загинули у натовпі 8 тисяч фанів британського рок-гурту The Who. Фанати з нетерпінням чекали початку грандіозного шоу виконавців і як тільки воно почалось, люди увірвались у двері концертної зали, утворивши смертельну тисняву.



На концерті гурту The Who загинуло 11 людей / Фото AP

Для того, щоб не створювати паніки і не зривати виступ, організатори концерту не повідомили учасникам групи про моторошний інцидент. Музиканти дізнались про це лиш по закінченню заходу. Трагедія дуже сколихнула The Who й вокаліст Роджер Долтрі узагалі хотів скасувати решту туру.

Pearl Jam

У 2000 році на популярному данському фестивалі Roskilde Festival грав грандж-гурт Pearl Jam. Виступ набрав неконтрольованих обертів, коли фанати гурту без дозволу вибрались на сцену. Під час дикої тисняви загинуло 9 людей. Побачивши весь жах ситуації, музиканти одразу зупинились й закликали до спокою, однак вже було пізно.

Pearl Jam – Love Boat Captain: слухайте пісню онлайн

Артисти дуже перейнялись цією трагедією й пізніше написали скорботну пісню Love Boat Captain, у якій згадали покійних фанатів.

До слова На реперів Тревіса Скотта і Дрейка подали до суду через загибель фанів на концерті

Pantera

Під час виступу американського гурту Pantera стався нещасний випадок, коли смертельно постраждали і фани, і рок-музикант. Психічно хворий чоловік Натан Гейл почав стрілянину і вбив чотирьох осіб, включаючи гітариста гурту Даймбега Даррелла. Також були важко поранені двоє інших людей. Даймбег Даррелл отримав п'ять серйозних поранень, через які помер одразу на сцені.

Трагічний виступ Pantera: дивіться онлайн

Існують здогадки, що Гейл влаштував напад через розпад улюбленого гурту. Пізніше, було з'ясовано, що стрілок хворів на шизофренію.

Rolling Stones

Культові Rolling Stones погодилися стати хедлайнерами на безкоштовному фестивалі в Альтамонті, який проводили 6 грудня 1969 року. За задумом, цим виступом музиканти мали завершити свій тур Штатами.

Нещасний випадок під час виступу Rolling Stones: дивіться онлайн

Жахіття почало розгортатись, коли охоронці заходу вбили 18-річного фаната, коли побачили у його руках пістолет. До слова, для того, щоб стежити за порядком на концерті, організатори найняли членів мотоклубу "Ангели пекла", які відзначались запальною вдачею і неспокійністю.

Відомо, що організатори фестивалю хотіли зрівняти його з іншим мегапопулярним музичним заходом – "Вудсток". Проте, якщо Вудсток був запланований, як місце миру, то Альтамонт став символом жостокої агресії, дебошів й хаосу.

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The Great White

Гурт The Great White Fire у 2003 році хотів здивувати своїх фанів потужним вогняним шоу, яке у подальшому забрало життя 100 людей, включаючи гітариста групи. Іскри феєрверку, встановленого на сцені клубу, вдарили об стіни, які були оздобленими звукоізоляційними панелями з пінопласту. Вистачило 40 секунд, аби все приміщення заполонив їдкий дим.

Трагедія під час виступу The Great White Fire: дивіться онлайн

Незважаючи на наявність аварійних виходів, натовп намагався врятуватись зі смертельної пастки через вузький головний вхід, що призвело до сильної тисняви. Ситуацію ускладнило й те, що вогонь поширився за лічені хвилини й спричинив падіння даху будівлі.

Пізніше суд визнав винними власників закладу й надав їм терміни до 10 років позбавлення волі. Сім'ям померлих виплатили компенсацію у понад 2 мільйони доларів.

Guns N’ Roses / Metallica Stadium Tour

У всесвіті музики новина про спільний тур двох легендарних гуртів Guns N' Roses і Metallica зчинила надзвичайний резонанс. Гастролі груп відбувались у США і Канаді, а фани робили усе можливе, аби змогти послухати хіти музикантів.

Проте, все пройшло зовсім нелегко. Під час виступу у Монреалі фронтмен Metallica Джеймс Хетфілд отримав тяжкі опіки після того, як необачно наступив на піротехнічну конструкцію. Через цей нещасний випадок Metallica одразу зупинила і скасувала виступ. Фанати чекали продовження заходу, однак довгий час концертна сцена залишалась пустою.

Натовп трощить все після концерту Guns N' Roses і Metallica: дивіться тут

Між людьми вирувала агресія і велике обурення, коли до них нарешті вийшли Guns N' Roses. Але й під час їхнього виступу трапились казуси, адже технічні інженери не встигли налаштувати сценічні монітори. Крім того, головний вокаліст Ексл Роуз сказав, що у нього болить горло і заявив, що не буде далі проводити шоу.

Ображені меломани вийшли на вулиці Монреаля й почали трощити все, що потрапляло їм під руки. Бунт був настільки масштабним, що поліція ледве змогла його придушити.

4minutes

У 2014 році Корею сколихнув моторошний інцидент під час виступу популярної k-pop групи 4minute у Сеулі. Аби повністю побачити яскраве видовище, фани повидирались на вихід вентиляційної шахти. На цьому невеликому майданчику зібралося близько тридцяти людей й під їхньою вагою металева конструкція не витримала.

Нещасний випадок на концерті 4minutes: дивіться відео тут

Люди провалились у 18-метровий бетонний колодязь, що вів до приміщення підземного паркування. Внаслідок інциденту загинули 16 людей, ще 11 отримали поранення. Учасниці 4minutes не знали про трагедію й звично виступали, лиш через деякий час їх поінформували про катастрофу.

Що робити, коли ви опинились у натовпі, який панікує?

Під час масових заходів необхідно дотримуватись низки правил поведінки, які збережуть вам життя і зможуть захистити ваших близьких, які поруч.