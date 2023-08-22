Як Тото Кутуньйо співав "Червону руту" Івасюка українською – архівне відео
Легендарний співак Тото Кутуньйо помер 22 серпня 2023 року. Артист відомий на весь світ композицією L'italiano, проте під час візиту до України у 2016 році він заспівав "Червону руту" українською мовою.
Італійський артист вразив публіку не лише своїм голосом, але й шанобливим виглядом. Він вийшов на сцену в білосніжному костюмі та туфлях.
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Тото Кутуньйо у Києві виконав "Червону руту" українською
Під час концерту у Києві Тото Кутуньйо не просто виконував свої гіти, але й взаємодіяв з публікою. Цікавим моментом стало те, як Тото Кутуньйо покликав на сцену свого сина Ніко і, за підтримки фанатів та шанувальників, спробував знайти йому наречену.
Мамма мія, щороку ви ще кращаєте. Як же пощастило вашим чоловікам,
– звернувся співак до жінок у залі.
"Червона рута" від Тото Кутуньйо: дивіться відео
Тото Кутуньйо та Україна
- Тото Кутуньйо був широко відомий у Радянському Союзі, втім, з 2010 року приїздив з концертами до України.
- У 2015 році італійський співак та інші музиканти привітали російського диктатора Володимира Путіна з днем народження на ютуб-каналі "Друзі Путіна в Італії й у всьому світі". Це викликало різні реакції та дискусії у мережі. У 2019 році СБУ заборонила йому приїжджати до України.
- Після цього Тото Кутуньйо сказав журналістам ТСН, що не підтримує дії глави держави-агресора, а його вітання "були спрямовані не безпосередньо до президента Росії". Крім того, Тото Кутуньйо підтвердив, що не виступав у Криму, попри численні запити та прохання.