Итальянский артист поразил публику не только своим голосом, но и уважительным видом. Он вышел на сцену в белом костюме и туфлях.

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Тото Кутуньо в Киеве исполнил "Червону руту" на украинском

Во время концерта в Киеве Тото Кутуньо не просто исполнял свои хиты, но и взаимодействовал с публикой. Интересным моментом стало то, как Тото Кутуньо позвал на сцену своего сына Нико и, при поддержке фанатов и поклонников, попытался найти ему невесту.

Мамма мия, каждый год вы еще лучше. Как же повезло вашим мужчинам,

– обратился певец к женщинам в зале.

"Червона рута" от Тото Кутуньо: смотрите видео

Тото Кутуньо и Украина