Італійський артист вразив публіку не лише своїм голосом, але й шанобливим виглядом. Він вийшов на сцену в білосніжному костюмі та туфлях.

Цікаво Найкращі пісні Тото Кутуньйо, які зробили його відомим на весь світ

Тото Кутуньйо у Києві виконав "Червону руту" українською

Під час концерту у Києві Тото Кутуньйо не просто виконував свої гіти, але й взаємодіяв з публікою. Цікавим моментом стало те, як Тото Кутуньйо покликав на сцену свого сина Ніко і, за підтримки фанатів та шанувальників, спробував знайти йому наречену.

Мамма мія, щороку ви ще кращаєте. Як же пощастило вашим чоловікам,

– звернувся співак до жінок у залі.

"Червона рута" від Тото Кутуньйо: дивіться відео

Тото Кутуньйо та Україна