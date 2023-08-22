Він народився 7 липня 1943 року в Фоздіново, Тоскана, Італія. Кутуньйо відомий своєю активною творчістю в жанрах попмузики та м'якого року, а також як автор пісень не тільки для себе, а й для інших виконавців.

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Найкращі гіти Тото Кутуньйо, які зробили його відомим на весь світ

Однією з найвідоміших пісень Тото Кутуньйо є L'Italiano (також відома як "Lasciatemi Cantare"), яка стала міжнародним гітом у 1983 році. Ця пісня розповідає про італійську культуру та національну гордість. Вона стала символом країни та визнана однією з найвідоміших італійських пісень.

L'Italiano Тото Кутуньйо: слухайте пісню онлайн

У 1976 році Тото Кутуньйо взяв участь у пісенному конкурсі в Санремо разом зі своїм музичним гуртом, де їм вдалося посісти третє місце. Звитягу він здобув у 1980 році, перемігши з піснею Solo noi.

Solo noi Тото Кутуньйо: слухайте пісню онлайн

Загалом у своїй кар'єрі він шість разів завоював друге місце на цьому конкурсі: у 1984 році з треком Serenata, у 1987 році зі складною Figli, у 1988 році з Emozioni, у 1989 році з Le mamme, у 1990 році з італомовною версією пісні Good Love Gone Bad Рея Чарльза під назвою Gli amori та у 2005 році з композицією Come noi nessuno al mondo. Загалом він виступав у цьому пісенному конкурсі 13 разів.

Come noi nessuno al mondo Тото Кутуньйо: слухайте пісню онлайн

Кутуньйо також переміг на конкурсі Євробачення у Загребі 1990 року з піснею Insieme: 1992, баладою присвяченою європейській політичній інтеграції.

Insieme: 1992 Тото Кутуньйо: слухайте пісню онлайн

Тото Кутуньйо був відомий завдяки своїм співпрацям із Джо Дассеном, Адріано Челентано, Ненсі Сінатрою, Клодом Франсуа, Мірей Матьє, Джильолою Чинквенті, Доменіко Модуньйо та Мішелем Сарду.

Він брав участь у створенні пісні Laisser moi danser для співачки Даліди, яка здобула платиновий статус. Пізніше він презентував власну італійську версію цього треку під назвою Voglio l'anima.

Voglio l'anima Тото Кутуньйо: слухайте пісню онлайн

Кутуньйо мав великий успіх у СРСР, а у 2010 році приїжджав до Києва. У 2016 році Тото Кутуньйо відновив співпрацю з Адріано Челентано після 36 років. Вони спільно написали пісню Ti lascio amore у співавторстві з Фабріціо Берлінчіоні. Ця композиція увійшла до альбому Le migliori, який був записаний разом із видатною італійською співачкою Міною.

Ti lascio amore Тото Кутуньйо: слухайте пісню онлайн