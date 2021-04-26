Меланія Трамп – дружина Дональда Трампа та колишня модель, володіє ефектною зовнішністю й прекрасним смаком в одязі. Вона часто обирає оригінальні й вишукані луки, які підкреслюють її гарні риси. Однак, іноді жінка робить вибір на користь доволі-таки дивних речей чи аксесуарів, які у свою черу перетворюють її виходи у фешн-провали.

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Капелюшок колонізаторки

На початку жовтня 2018 року Меланія Трамп самостійно поїхала в п'ятиденне турне Африкою. Тоді ж уся увага була прикута до її виходів. Однак, відвідавши Кенію, жінка сильно спантеличила публіку. Для поїздки на сафарі Меланія обрала вузькі штани бежевого відтінку, білу сорочку, високі чоботи та капелюх, який і став приводом для критики. Справа в тому, що білий корковий шолом в Африці вважається символом колонізаторства й викликає у її жителів спогади про жорстоку експлуатацію і поневолення.



Невдалі виходи Меланії Трамп / Фото Globallook

Більше квітів, будь ласка

Обурливу реакцію дістав образ Меланії, коли вона одягнула квітковий жакет від Dolce&Gabanna. Об'ємні квіти на жакеті жінки зіграли не найкращу роль прикраси, а навпаки погіршили усю ситуацію образу. Ба більше, стосовно цього луку Меланії розгорівся скандал, адже строката річ коштувала 51 тисячу доларів, при тому факті, що тоді її чоловік, Дональд Трамп, оприлюднив новий законопроект про охорону здоров'я, який, за оцінками фахівців, позбавив би 23 мільйони американців медичної страховки до 2026 року.



Курйозні образи Меланії Трамп / Фото Assosiated Press

Мені однаково, а вам?

У 2018 році Меланія Трамп вирушила у центр утримання дітей нелегальних мігрантів в Техасі, щоб з'ясувати, у яких умовах живуть малюки. Для візиту жінка обрала плащ, ззаду якого була написана вкрай різка фраза "Мені однаково, а вам?". Люди одразу ж окликали такий вчинок безсердечним і жорстоким. Однак, як виявилось потім, Меланія подала такий меседж до преси, яка постійно її обговорювала.



Провальні образи Меланії Трамп / Фото Getty Images

Ефект голих ніг

Коли подружжя Трампів здійснило різдвяний візит до Іраку, де базувались американські війська, Меланія своїм луком змусила кожного добряче протерти очі. Жінка вдягнула коротке пальто смарагдового кольору, яке доповнила шкіряними легінсами тілесного кольору. Саме її лосини зробили такий фурор, адже якщо не вдивлятись, то здається, що Меланія просто забула вдягнути штани.



Невдалі образи Меланії Трамп / Фото Getty Images

"Шпильки" і лопата

Меланія Трамп вважається великою пошановувачкою туфель на підборах й обожнює носити їх на різноманітні зустрічі та події. Однак, це не завжди буває доречно. Відомо, що на День Землі в Білому домі вшановують гарну традицію – саджають дерево. Тож, у квітні 2020 року Меланія разом з чоловіком хотіла виказати свою вдячність природі й посадити рослину. Образ жінки у багатьох викликав подив, адже вона вдягнулась у тренч оливкового кольору й взула запаморочливо високі підбори, які зовсім не створені для такого випадку.



Курйозні луки Меланії Трамп / Фото Getty Images