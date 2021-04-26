Мелания Трамп – жена Дональда Трампа и бывшая модель, обладает эффектной внешностью и прекрасным вкусом в одежде. Она часто выбирает оригинальные и изысканные луки, которые подчеркивают ее красивые черты. Однако, иногда женщина делает выбор в пользу довольно-таки странных вещей или аксессуаров, которые в свою очередь превращают ее выходы в фэшн-провалы.

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Шляпка колонизатора

В начале октября 2018 года Мелания Трамп самостоятельно поехала в пятидневное турне по Африке. Тогда же все внимание было приковано к ее выходу. Однако, посетив Кению, женщина сильно озадачила публику. Для поездки на сафари Мелания выбрала узкие брюки бежевого оттенка, белую рубашку, высокие сапоги и шляпу, которая и стала поводом для критики. Дело в том, что белый пробковый шлем в Африке считается символом колонизаторства и вызывает у ее жителей воспоминания о жестокой эксплуатации и порабощении.



Неудачные выходы Мелании Трамп / Фото Globallook

Больше цветов, пожалуйста

Возмутительную реакцию получил образ Мелании, когда она надела цветочный жакет от Dolce&Gabanna. Объемные цветы на жакете женщины сыграли не лучшую роль украшения, а наоборот ухудшили всю ситуацию образа. Более того, из-за этого лука Мелании, разгорелся скандал, ведь пестрая вещь стоила 51 тысячу долларов, при том факте, что тогда ее муж, Дональд Трамп, обнародовал новый законопроект о здравоохранении, который, по оценкам специалистов, лишил бы 23 миллиона американцев медицинской страховки до 2026 года.



Курьезные образы Мелании Трамп / Фото Assosiated Press

Мне все равно, а вам?

В 2018 году Мелания Трамп отправилась в центр содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе, чтобы выяснить, в каких условиях живут дети. Для визита женщина выбрала плащ, сзади которого была написана крайне резкая фраза "Мне все равно, а вам?". Люди сразу же окликали такой поступок бессердечным и жестоким. Однако, как оказалось потом, Мелания подала такой месседж прессе, которая постоянно ее обсуждала.



Провальные образы Мелании Трамп / Фото Getty Images

Эффект голых ног

Когда супруги Трампов осуществили рождественский визит в Ирак, где базировались американские войска, Мелания своим луком заставила каждого хорошо протереть глаза. Женщина надела короткое пальто изумрудного цвета, которое дополнила кожаными леггинсами телесного цвета. Именно ее лосины сделали такой фурор, ведь если не вглядываться, то кажется, что Мелания просто забыла надеть штаны.



Неудачные образы Мелании Трамп / Фото Getty Images

"Шпильки" и лопата

Мелания Трамп считается большим ценителем туфель на каблуках и обожает носить их на различные встречи и события. Однако, это не всегда бывает уместно. Известно, что на День Земли в Белом доме чествуют хорошую традицию – сажают дерево. Поэтому, в апреле 2020 года Мелания вместе с мужем хотела выразить свою благодарность природе и посадить растение. Образ женщины у многих вызвал недоумение, ведь она надела тренч оливкового цвета и надела удивительно высокие каблуки, которые совсем не предназначены для такого случая.



Курьезные луки Мелании Трамп / Фото Getty Images